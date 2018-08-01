Guti Hernandez: "Avrupa'da gruplara kalacağız"

"Herkesin bana davranışları çok güzel"

"Hepsine katkı yapacağız"

İlhan Mansız: "Futbolcuya güvenmek gerekiyor"

"Kendimi hoca olmaya adadım"

"Geleceğe odaklanmak gerekiyor"

İSTANBUL,()

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılıklarını yapan Guti Hernandez ve İlhan Mansız, kulüp dergisine açıklamalarda bulundu.

Eski futbolculuk günlerinden bahseden ikiliden Guti, "İyi bir çalışma metodu oluşturup oyuncularımızdan en yüksek verimi almamız gerekiyor" derken, İlhan Mansız ise "Saha içinde vuruş tekniğiniz belirli olmalıdır. Bazen dışardan baktığınızda yanlış bir vuruş tercihi gibi gözükse de maç içerisinde netice etki eden bir vuruşa da dönüşebiliyor. O dengeyi iyi ayarlamak ve futbolcuya güvenmek de gerekiyor" ifadelerini kullandı

GUTİ: "HERKESİN BANA DAVRANIŞLARI ÇOK GÜZEL"

Uyum sürecinin çok iyi geçtiğinden söz eden Guti Hernandez, "Geldiğim ilk andan itibaren herkesin bana davranışları çok güzel. Uyum sürecimiz çok iyi. Hocamız ve futbolcularımız ile gayet iyi vakit geçiriyoruz. eneler sonra Beşiktaş'ta ekibe tekrar dahil olmak beni çok mutlu etti. Doğrusu, Real Madrid'de rahattım ama Şenol hoca ile A takım düzeyinde çalışmak da benim için çok ilginç bir deneyim oluyor" dedi.

"HEPSİNE KATKI YAPACAĞIZ"

Beşiktaş ile hedeflerine ulaşabilmek adına çok çalışacaklarını belirten Guti, "Beşiktaş'ın orta saha oyuncuları hepsi çok profesyonel. Onlara ufak tefek yol göstermeye çalışıyoruz ama onlara zaten güveniyorum. Sadece orta saha oyuncuları değil; hepsine katkı yapmaya çalışacağız. İlhan Mansız'ın da, benim de bu çorbada tuzumuzun olacağını düşünüyorum. Şenol hoca, Şeref hoca, İlhan hoca ve ben futbolcularımızla birlikte uyumlu bir şekilde hedeflerimize ulaşmak için çalışacağız. İyi bir çalışma metodu oluşturup oyuncularımızdan en yüksek verimi almamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

"AVRUPA'DA GRUPLARA KALACAĞIZ"

UEFA Avrupa Ligi'nde gruplara kalacaklarını ifade eden İspanyol çalıştırıcı, "Avrupa ön eleme turlarını geçip gruplara kalacağız, bu potansiyelimiz var ve kendimize güveniyoruz. Beşiktaş olarak ligde iki sene üst üste gelen şampiyonluk sonrasında kaybedilmiş bir şampiyonluğumuz var. Onu geri almamız gerekiyor. Gerekirse acı çekeceğiz ama bize ait olan o kupayı geri getireceğiz" diye konuştu.

İLHAN MANSIZ: "FUTBOLCUYA GÜVENMEK GEREKİYOR"

Saha içerisinde son tercihin futbolcularda olduğunun altını çizen İlhan Mansız, "Saha içinde vuruş tekniğiniz belirli olmalıdır. Bazen dışardan baktığınızda yanlış bir vuruş tercihi gibi gözükse de maç içerisinde netice etki eden bir vuruşa da dönüşebiliyor. O dengeyi iyi ayarlamak ve futbolcuya güvenmek de gerekiyor. Çünkü her halükarda tercih onların" dedi.

"KENDİMİ HOCA OLMAYA ADADIM"

Bir sporcu gibi yaşamaya özen gösterdiğini belirten Mansız, "Kendimi yakışıklı bulmam ama kendimle barışık biriyimdir. Yaptığınız işten mutlu olmaya çalışmalısınız. Eğer işinize konsantre olur ve severseniz bu da görünümünüze yansır diye düşünüyorum. Bir sporcu gibi yaşamaya gayret gösteriyorum. Futbol oynadığım dönemde kendimi tamamen futbola, farklı bir spor yaparken de, örneğin buz pateni yaparken kendimi ona adıyordum. Şimdi de kendimi tamamen hoca olmaya adadım" şeklinde konuştu.

"GELECEĞE ODAKLANMAK GEREKİYOR"

İnönü Stadı'nda yaşadığı anılardan da söz eden Mansız, "İnönü Stadı'nda biz çok güzel şeyler yaşadık. Şimdi de günümüz futbolcuları Vodafone Park'ta çok özel anılar yaşıyorlar. Geçmiş çok güzeldi ama çok da maziye takılmamak lazım. Geleceğe odaklanmak gerekiyor" açıklamalarında bulundu.

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