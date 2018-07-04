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Guti'den Beşiktaş açıklaması

İSTANBUL, () Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı için anlaşmaya varılan Guti, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı.  İspanyol yıldız, "Birkaç gün içinde evim olan Beşiktaş'ta yardımcı...

Guti'den Beşiktaş açıklaması

İSTANBUL, ()

Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş'in yardımcılığı için anlaşmaya varılan Guti, resmi sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. 
İspanyol yıldız, "Birkaç gün içinde evim olan Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlüğe başlayacağım. Bana olan sevgi ve güvenleri için herkese minnettarım. Sıkı çalışarak geri dönmeye çalışacağım. Real Madrid'e teşekkür ederim. Daima kara kartal" ifadelerine yer verdi.
40 MAÇTA 12 GOL
Siyah-beyazlılara transfer olduğu 2010 sezonunda da taraftarların sevgilisi haline gelen İspanyol yıldız, Beşiktaş formasıyla çıktığı 40 karşılaşmada 12 kez fileleri havalandırdı.

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