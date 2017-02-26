Güreşte Yalova'da U23 Rüzgarı Esti

YALOVA- U23 Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. Şampiyonada Avrupa üçüncüsü güreşçimiz 69 kiloda Buse Tosun, 48 kiloda U23 Avrupa Şampiyonu güreşçimiz Evin Demirhan, 53 kiloda Emine Çataloğlu, 55 kiloda Bediha Gün, 58 kiloda Derya Bayhan, 60 kiloda Gamze Nur Adakan, 63 kiloda Sinem Topçu ve 75 kiloda Tuğba Kılıç Türkiye Şampiyonu oldu. Ayrıca maçlar sonunda elde edilen puanlara göre Altınova Belediyesi Spor Kulübü şampiyon olurken Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü ikinci ve Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü üçüncü oldu.

95 SPORCU MİNDERE ÇIKTI

25-26 Şubat tarihlerinde Yalova 90. Yıl Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen U23 Bayanlar Güreş Türkiye Şampiyonası sona erdi. 2 gün süren müsabakalarda toplam 95 sporcu minderde ter dökerken maçlar 8 sıklette yapıldı. Yapılan maçlar sonunda derece elde eden sporcular Türkiye'yi uluslararası arenalarda temsil edecek.

MİNDERİN YENİ ŞAMPİYONLARI

İlk gün yapılan müsabakalarda 48 kiloda Evin Demirhan, 55 kiloda Bediha Gün, 60 kiloda Gamze Nur Adakan, 69 kiloda Buse Tosun şampiyon olurken ikinci gününde 53 kiloda Emine Çataloğlu, 58 kiloda Derya Bayhan, 63 kiloda Sinem Topçu ve 75 kiloda Beste Altuğ Türkiye Şampiyonu oldu

ALTINOVA BELEDİYESİ SPOR KULÜBÜ ŞAMPİYON OLDU

Yapılan müsabakalar neticesinde 72 puan toplayan Altınova Belediyesi Spor Kulübü şampiyon olurken 51 puanla Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü ikinci ve 48 puanla Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü üçüncü oldu.

TÜRKİYE ŞAMPİYONLARI

Şampiyonada derece elde eden şampiyonlarımız şöyle:

48 kiloda

1-Evin Demirhan-Altınova Belediyesi Spor Kulübü

2-Zeliha Kara-Gençlik Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü

3-Aynur Erge-Adıyaman Belediyesi Spor Kulübü

3-Merve Kaya-Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü

53 kiloda

1-Emine Çataloğlu-Çorlu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü

2-Laman Gurbanova-Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü

3-Ece Bakay-Burdur Emniyet Spor Kulübü

3-Elif Yılmaz-Altınova Belediyesi Spor Kulübü

55 kiloda

1-Bediha Gün-Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü

2-Eda Tekin-Antalya Ferdi Spor Kulübü

3-Seher Oğuz-Altınova Belediyesi Spor Kulübü

3-Nur Çınar-Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü

58 kiloda

1-Derya Bayhan-Altınova Belediyesi Spor Kulübü

2-Ayşe Vatansever-GFC Görükle Derneği Spor Kulübü

3-Hatice Ece Tekin-Antalya Ferdi Spor Kulübü

3-Mehlika Öztürk-Çorlu Belediye Gençlik Spor Kulübü

60 kiloda

1-Gamze Nur Adakan-Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü

2-Şule Kabak-Enka Spor Kulübü

3-Şaziye Nur Mertgenç-Çorlu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü

3-Cemile Unudan-Altınova Belediyesi Spor Kulübü

63 kiloda

1-Sinem Topçu-Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü

2-Gizem Kabak-Enka Spor Kulübü

3-Sultan Sivrihisarlı-Çorlu Belediye Gençlik Spor Kulübü

3-Aslı Tuğcu-Altınova Belediyesi Spor Kulübü

69 kiloda

1-Buse Tosun-Altınova Belediyesi Spor Kulübü

2-Kadriye Aksoy-Samsun Spor Lisesi Spor Kulübü

3-Kezban Akçin-Burdur Emniyet Spor Kulübü

3-Aslı Demir-Adıyaman Belediyesi Spor Kulübü

75 kiloda

1-Beste Altuğ-Altınova Belediyesi Spor Kulübü

2-Tuğba Kılıç-Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

3-Kardelen Horuz-Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü

3-Cemile Birlik-Çorlu Belediyesi Gençlik Spor Kulübü

Takım Şampiyonları

1-Altınova Belediyesi Spor Kulübü

2-Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü

3-Antalya Kepez Belediyesi Spor Kulübü