Güreşte Türkiye Şampiyonası heyecanı Ordu'da yaşanacak

TÜRKİYE Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası 14-15 Ocak tarihleri arasında Ordu’da yapılacak. Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ile Sumo güreşi Asya şampiyonu Almaz Ergezhov’un da gösteri maçı yapacağı belirtildi.

Ordu Valiliği ve Ordu Büyükşehir Belediyesinin destekleri ile Güreş Federasyonu tarafından Ordu’da ilk defa yapılacak olan Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası için bir otelde tanıtım toplantısı düzenlendi.

14-15 Ocak tarihleri arasında Ordu’nun Altınordu İlçesi Durugöl’de Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu’nda yapılacak olan Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası’nın önemine dikkat çeken Ordu Valisi İrfan Balkanlıoğlu, "Ordu'da böyle bir orginazasyonun yapılıyor olması büyük bir onur. Ordu, ata sporumuz güreşin merkezi. Federasyon başkanımızı tebrik ediyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız güreşe çok önem vermeye başladı ve güreşte belli bir yere geldik. Ordu’dan da güreşçilerimiz bu tür müsabakalarda güreşiyor. Ordu'da buna benzer şampiyonaları, organizasyonları yapmak konusunda hazır olduğumuzu belirtmek isterim” dedi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın ise şampiyonanın oldukça önemli olduğuna dikkat çekerek, "Geçen sene Gençler Türkiye Şampiyonası Ordu'da düzenlenmişti. Organizasyondan oldukça memnun kaldık. 2017 yılının ilk müsabakası yani olimpiyatlardan sonra şampiyonlarımız, millilerimiz ilk defa Ordu'da finale çıkacaklar."

Kırkpınar Başpehlivanı Recep Kara ile Sumo güreşi Asya şampiyonu Almaz Ergezhov'un gösteri maçı ise Cumartesi günü saat 10.00’da resmi açılıştan hemen sonra yapılacak.



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