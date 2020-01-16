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Güreşte İtalya’da Türkiye rüzgarı

SPOR 16.01.2020, 21:54
Güreşte İtalya’da Türkiye rüzgarı
İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen UWW Ranking Series niteliğindeki Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvası’nın ikinci gününde Türkiye rüzgarı esti.

72 kiloda Selçuk Can; Çinli Gaoguan CHANG'ı 8-0 sayı tuşuyla, Ukraynalı Maksim Yevtushenko'yu 4-0 yenerek finale yükseldi. Finale kalma başarısı gösteren Selçuk, final müsabakasında U23 Dünya Şampiyonu Mısırlı Mohammed İbrahim Elsayed ile altın madalya için mücadele edecek. Aynı sıklette mindere çıkan Cengiz Arslan ise çeyrek finalde Mısırlı Elsayed’e 10-7’lik skorla mağlup oldu. Mısırlı güreşçinin finale kalması sebebiyle Cengiz Arslan da Bronz madalya için Ukraynalı Parviz Nasibov ile karşı karşıya gelecek.

77 KİLODA YUNUS EMRE BAŞAR, ZOLTAN LEVAİ’NİN RAKİBİ OLDU

Olimpik Sıklet 77 kiloda Yunus Emre Başar; İtalyan Ricardo Abbrescia'yı 8-2, çeyrek finalde Emre Kuş’u, yarı finalde de Dünya Gençler 2’ncisi Sajan’ı 10-2 sayı tuşuyla yenerek finale yükseldi. Yunus Emre Başar, finalde U23 Avrupa şampiyonu Macar Zoltan Levai ile karşılaşacak. Bu sıklette Emrah Kuş, Çinli Bin YANG'ı 8-0 sayı tuşuyla mağlup ederken, Yunus Emre Başar’a mağlup oldu. Repesajda İtalyan Ricardo Abbrescia’yı 5-0 öndeyken tuşla mağlup eden Emrah Kuş, Bronz madalya için Hintli Sajan ile güreşecek.

82 KİLODA BURHAN FİNALE RAHAT YÜKSELDİ

82 kiloda mindere çıkan Burhan Akbudak ise çeyrek finalde Özbek rakibi Jalgasbay Berdimuratov’u 8-0 sayı tuşuyla, yarı final müsabakasında da Salih Aydın’ı 9-0 sayı tuşuyla mağlup ederek finale yükseldi. Burhan, final müsabakasında Hintli Singh Gurbpreet ile karşı karşıya gelecek. Aynı sıklette yarışan Salih Aydın ise Alman rakibi Roland Scwarz’ı 11-7 mağlup edip, Burhan Akbudak'a yenildi. Salih, Bronz madalya için Özbek Jalgasbay Berdimuratov’u ile karşılaşacak.

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