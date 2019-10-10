Gürespor, Bursa'ya galibiyet için gidiyor
Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), () Türkiye Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi’nin iddialı takımlarından Edremit Belediyesi Gürespor, ligin ikinci haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak. TKBL’de lige...
Fatih Emrah ERDOĞAN / EDREMİT(Balıkesir), () Türkiye Kadınlar Basketbol 1'inci Ligi’nin iddialı takımlarından Edremit Belediyesi Gürespor, ligin ikinci haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile deplasmanda karşılaşacak.
TKBL’de lige Mersin Üniversitesi galibiyetiyle başlayan Edremit Belediyesi Gürespor ligin ikinci haftasında Bursa Büyükşehir Belediyespor’a konuk olacak. Hazırlıklarını başantrenör Kaan Artun yönetiminde sürdüren Körfez ekibi, zorlu deplasmanda tüm hesaplarını kazanmak üzerine yapıyor.
Edremit Belediyesi Gürespor Kulübü Başkanı Ahmet Çetin, Bursa’ya kazanmak için gideceklerini belirterek “Her maçın ayrı bir önemi var. Zorlu mücadelede kazanmak için parkede olacağız. Önemli bir engeli kayıpsız geçerek yolumuza devam etmek istiyoruz” dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
|İmsak
|05:39
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:58
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2