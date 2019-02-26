Güreşçiler 'Dan Kolov' sınavında

İSTANBUL,()

Romanya'da 8-14 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını aralıksız sürdüren güreş milli takımları, Dan Kolov Turnuvası için bugün Bulgaristan'a gitti.

AYDIN: "ÇOK ÖNEMLİ BİR TURNUVAYA GİDİYORUZ"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Dan Kolov Turnuvası'nın Avrupa Şampiyonası öncesinde önemli turnuvalardan biri olduğunu belirterek, "Bu turnuvada tüm takımlarımızdaki güreşçilerimizin son durumlarını görme fırsatı elde edeceğiz. Ayrıca dünya şampiyonasına puan vermesi açısından da Bulgaristan'daki turnuva büyük önem taşıyor. Hedefimiz ülkemize altın madalyalarla dönmek" şeklinde konuştu.

Bu sabah toplu halde Bulgaristan'a hareket eden milli takımlar 4 Nisan'da yurda dönecek.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın başkanlığını yaptığı kafilede şu sporcular yer alıyor:

ERKEKLER:

Greko-Romen stil:

55 Kilo: Müslüm Alınlı

60 Kilo: Mustafa Sağlam

60 Kilo: Elçin Ali

60 Kilo: Ayhan Karakuş

63 Kilo: Rahman Bilici

67 Kilo: Atakan Yüksel

72 Kilo: Fevzi Topçu

72 Kilo: Yunus Özen

77 Kilo: Ali Osman Erbay

77 Kilo: Aslan Atem

82 Kilo: Mehmet Ali Küçükosman

82 Kilo: Hasan Berk Kılıç

97 Kilo: Süleyman Erbay

97 Kilo: Metehan Başar

97 Kilo: Ali Nail Aslan

Serbest Stil:

57 Kilo: Ahmet Duman

57 Kilo: Süleyman Atlı

61 Kilo: Recep Topal

61 Kilo: Münir Recep Aktaş

65 Kilo: Mehmet Emin Öğüt

65 Kilo: Selahattin Kılıçsallayan

70 Kilo: Mustafa Kaya

70 Kilo: Mehmet Karaca

74 Kilo: Yakup Gör

74 Kilo: Soner Demirtaş

79 Kilo: Muhammed Nuri Kotanoğlu

79 Kilo: Ender Coşkun

86 Kilo: Osman Göçen

86 Kilo: Selim Yaşar

86 Kilo: Fatih Erdin

92 Kilo: İbrahim Bölükbaşı

92 Kilo: Süleyman Karadeniz

97 Kilo: Fatih Yaşarlı

97 Kilo: Baki Şahin

125 Kilo: Fatih Çakıroğlu

KADINLAR:

50 Kilo: Evin Demirhan

55 Kilo: Bediha Gün

57 Kilo: Mehlika Öztürk

72 Kilo: Buse Tosun

76 Kilo: Yasemin Adar



