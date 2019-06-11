Güreşçi Enes Uslu'nun parktaki antrenmanı renkli görüntüler oluşturdu

BURSA'nın İznik ilçesine akrabalarını ziyarete gelen genç güreşçi Enes Uslu, Dünya Şampiyonası hazırlıklarını aksatmamak için park ve yeşil alanlarda antrenman yaptı.

Kırgızistan'da düzenlenecek Büyükler Dünya Şampiyonası için hazırlıklarına başlayan güreşçi Enes Uslu, çalışmalarına baba ocağı İznik'te devam etti. Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketine akrabalarını ziyarete gelen genç güreşçi, burada çalışmalarını aksatmamak için park va yeşil alanlarda antrenmanlarına devam etti. Türkiye Milli Güreş Takımı ile Dünya Şampiyonası'na katılacak Uslu, bir parkın bahçesinde akrabaları ve arkadaşları ile güreşerek antrenman yaptı. Enes Uslu'nun park üzerindeki antrenmanı renkli görüntüler oluştururken, vatandaşlar da ilgi ile izledi.



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