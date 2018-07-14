Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Adnan Oktar ve grubunun finansal yapılanmasına büyük darbe
Adnan Oktar ve grubunun finansal...
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
Trump'a İngiltere'de protesto gösterileri
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
İçişleri Bakan Yardımcısı kim olsun?
Karpuz üreticisi sıkıntılı... 20 kuruşa alıcı bulamıyor
Ödemişli karpuz üreticisi sıkıntılı

Güreş sevgisi yine sokakta yatırdı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, () EDİRNE'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri nedeniyle kentteki tüm otel ve pansiyonlar dolunca, güreşleri izlemek için farklı illerden gelenler, Selimiye Camii çevresindeki...

Güreş sevgisi yine sokakta yatırdı

Engin ÖZMEN- Ali Can ZERAY/EDİRNE, ()

EDİRNE'de bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri nedeniyle kentteki tüm otel ve pansiyonlar dolunca, güreşleri izlemek için farklı illerden gelenler, Selimiye Camii çevresindeki mezarlık ile bahçelerde kurdukları çadırlarda yattı.
Edirne Belediyesi tarafından Sarayiçi Er Meydanı'nda bu yıl 657'ncisi düzenlenen Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde heyecan dün başladı. Pehlivanlar yaklaşık 33 derecelik sıcak havada güreş tutarken, onları izlemek için Türkiye'nin farklı şehirlerinden binlerce güreşsever Edirne'ye akın etti. Yoğunluk nedeniyle şehirdeki otel ve pansiyonlar tamamen doldu. Yer bulamayanlar veya otel fiyatları yüksek bulanlar geceyi sokaklarda, mezar taşları sergileme alanları ve Selimiye Camii içerisine çadır kurarak, ya da yanlarına getirdiği battaniye ve yorganları üzerlerine örterek geçirdi. Güreşseverler, sabahın ilk ışıklarıyla birlikte güreşleri izlemek için hazırlık yaptı. 
Sakarya'dan güreşleri izlemek için Edirne'ye gelerek Selimiye Camii'nin arkasındaki yeşil alanda çadır kuran Hüseyin Şengöl, "Her sene gelmeye çalışıyoruz. Güreşleri izliyoruz, heyecanlı müsabakalar oluyor. Otellerde yer yok, olursa da fiyatlar bize uymuyor. Çadırda, bahçede, araba da uyuyoruz. Güreş sevgisi dışında sokakta kalmayız. On senedir geliyoruz. Arkadaşlarımızla sohbet ediyoruz, sabah kalkıp şimdi de güreşleri izlemeye gideceğiz" dedi.
Kocaeli'den gelen Aydemir Evcenler de Selimiye Camii çevresinde çadırda kalmayı tercih ettiğini kaydederek, "Sokakta daha rahat ediyoruz. 25 senedir güreşlere geliyoruz. Temiz havada daha rahat. Otellere hiç gitmedim, gerek duymuyorum. Edirne Belediyesi ve emniyeti güvencemizi veriyor. Biz de böyle huzurlu bir şekilde yatıyoruz. Oteller zaten dolu. İlk zamanlar baya mücadele verdik. Bir ay önceden oteller dolu oluyor, bulamıyoruz. Desteklediğimiz pehlivanlar var, onları izleyeceğiz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
-Selimiye Camii çevresindeki çadırlar
-Sokakta uyuyanlar
-Uyuyanlardan detay
-Hüseyin Şengöl ile röp.
-Aydemir Evcenler ile röp.
-Cami içinde uyuyanlar
-Havadan çadırlar
-Genel görüntüler

FOTOĞRAFLI

14.07.2018 - Haber Kodu : 180714024

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325