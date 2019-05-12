Güreş Milli Takımı, Kiev Turnuvası'nda 3'üncü oldu

ANKARA/



Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen Uluslararası Güreş Turnuvası'nda serbest stilde mücadele eden milli güreşçiler, 1 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplamda 5 madalya kazanarak takım halinde 3'üncü oldu. Genelde U23 ağırlıklı bir kadro ile turnuvaya katılan milli takımda 86 kiloda mücadele eden Osman Göçen gümüş madalya kazandı.

Turnuvada, 74 kiloda Enes Uslu, 97 kiloda Baki Şahin, 92 kiloda Süleyman Karadeniz, 125 kiloda Salim Ercan bronz madalya kazandı. Müsabakalar sonunda Şaban Kızıltaş, Erhan Yaylacı, Musa Gürbüz, Serkan Aslan 5'inci oldu.

Milli takım bu sonuçlarla takım halinde 3'üncülük kupasının sahibi oldu.

(FOTOĞRAFLI)

