Güreş gelişim kamplarında çalışmalar sürüyor

Altyapı seferberliği ilan eden ve bu konuda çok ciddi çalışmalar yapan Türkiye Güreş Federasyonu, yeni olimpiyat şampiyonalarının yetişmesi için kolları sıvadı. YİBO ve Güreş liselerinin sayılarını arttıran federasyon, gelişim kamplarına da büyük önem veriyor.

Afyon’da serbest stilde 55, İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Güreş Kamp Eğitim Merkezi'nde grekoromen stilde 55 ve Ankara Kızılcahamam’da 50 kadın sporcu çalışmalarını sürdürüyor. 11-13 yaş grubunda yer alan küçük-minik güreşçiler deneyimli hocalar tarafından yetiştiriliyor.

GENEL SEKRETER TAHİR YILMAZ: BAŞARININ SÜRDÜRÜLMESİ İÇİN ALTYAPI ÖNEMLİ

Türkiye Güreş Federasyonu Genel Sekreteri Tahir Yılmaz, altyapı konusunda önemli çalışmaların altına imza attıklarını belirterek, “Güreş bizim ata sporumuz. Şu an Türkiye’nin uluslararası alanda en başarılı branşı. Ama bu başarının sürdürülebilir olması için altyapı çok önemli. Şu anda Afyon, İstanbul ve Ankara’da gelişim kamplarımız var. Çok değerli hocalarımız eşliğinde çalışmalar sürüyor. Bizlerde federasyon olarak her türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Bugün sporcularımızın tamamına yeni malzemelerini dağıttık. Buradan Avrupa, dünya ve Olimpiyat şampiyonları çıkaracağımıza olan inancımız tam. Tüm çalışmalarımız bu doğrultuda” dedi.

Güreşte başarının artması ve rekabet ortamının oluşması için eğitim-gelişim kamplarının çoğalması gerektiğini ifade eden Tahir Yılmaz, “Minik sporcularımızın mindere gelmesi ve onlara moral motivasyon sağlamak için gelişim kampları çok önemli. Yeni şampiyonların çıkması ancak bu evlatlarımıza ata sporumuz olan güreşi sevdirmekle olur. İşte gelişim kampları bu konuda çocuklarımıza önemli ölçüde katkı sağlayacaktır” şeklinde konuştu.



