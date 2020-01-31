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Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın kamp ziyaretleri sürüyor

SPOR 31.01.2020, 12:50
Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın kamp ziyaretleri sürüyor

ANKARA, () - Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, 10-16 Şubat tarihleri arasında İtalya’da düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Ankara Elmadağ kamp eğitim merkezinde sürdüren Serbest Güreş Milli Takımımızı ziyaret etti.
Daha önce Kadın Güreş, ardından da Grekoromen Milli Takım kamplarını ziyaret eden Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın bu kez de serbest güreşçilerle bir araya geldi. Millilerle sohbet eden Musa Aydın daha sonra teknik ekiple toplantı yaptı. Federasyon Başkanı Musa Aydın teknik ekipten takımın son durumu hakkında bilgiler aldı. Toplantının ardından başarılı bir yıl geçmesi için kurban kesildi ve dua edildi.
Bu yılın Türk güreşi için son derece önemli olduğunu belirten Musa Aydın "Tokyo Olimpiyatları'na artık az bir zaman kaldı. Olimpiyatlar öncesinde ilk önemli sınavımızı İtalya'da vereceğiz. Avrupa Şampiyonası'nda tüm kategorilerde takım olarak ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Hemen ardından bizleri iki önemli olimpiyat elemesi bekliyor. 19-22 Mart tarihlerinde Macaristan'da Avrupa elemeleri, 30 Nisan 3 Mayıs tarihlerinde ise Bulgaristan'da dünya olimpiyat elemeleri yapılacak. Bu iki elemede alabildiğimiz kadar olimpiyat kotası almayı hedefliyoruz. Her zaman söylüyorum; güreşte asıl hedef her zaman olimpiyatlardır. 2016 Rio Olimpiyatları'nda ülkemizin aldığı 8 madalyanın beşi güreşten gelmişti. Türk güreşi Rio Olimpiyatları ile birlikte büyük bir çıkış yakaladı. Son 4 yılda katıldığımız tüm uluslararası şampiyonalarda tarihi başarılar aldık. Tokyo Olimpiyatları'nda da çıkışımızı sürdürüp yine Türkiye'nin en başarılı branşı olmak istiyoruz" dedi.
Avrupa Şampiyonası için çalışmalarını teknik direktör İsak İrbaikhanov yönetiminde sürdüren milliler günde 3 antrenman yapıyor. Kuvvet, kondisyon, teknik ve taktik ağırlıklı antrenmanlar yapan milli güreşçiler, her gün 4-5 saat çalışıyor. Şu ana kadar kamp çalışmalarından memnun olduğunu vurgulayan teknik direktör İsak İrbaikhanov, "Avrupa Güreş Şampiyonası'na artık az bir zaman kaldı. Biz son Dünya Şampiyonası biter bitmez bu yılın hazırlıklarına başladık. Şu anda antrenmanlarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Sporcularımızın ortaya koymuş olduğu performanstan da memnunuz" diye konuştu. Asıl hedeflerinin 2020 Olimpiyatları olduğuna da vurgu yapan İsak İrbaikhanov "Bizim işin zirvesi olimpiyatlardır ve güreş branşı her zaman Türkiye'nin lokomotifi olmuştur. Dolayısıyla 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda geçmişte olduğu gibi yine güreş zirvede olmak zorunda. Bu yolda öncelikle kotaları almamız şart" dedi.
FİLİSTİNLİ GÜREŞÇİ MİLLİ TAKIM KAMPINDA
Diğer yandan, Bursa'da beden eğitimi ve spor yüksek okulunda eğitim gören ve Filistin Milli Takımı'nda güreşen Ali Aburumaila, milli takımımızla birlikte çalışıyor. Federasyon Başkanı Musa Aydın genç güreşçiyle bir araya gelerek sohbet etti. Filistinli güreşçi Ali Aburumaila, Filistin Güreş Federasyonu Başkanının yolladığı ve üzerinde Mescid-i Aksa resmi olan plaketi Başkan Musa Aydın'a takdim etti.
AVRUPA ŞAMPİYONASI KADROSU BELLİ OLDU
10-16 Şubat tarihlerinde İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenecek olan Avrupa Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek olan güreşçilerimiz de belli oldu. Ülkemizi şu sporcular temsil edecek:
57 kg Süleyman ATLI - Ankara ASKİ (Avrupa şampiyonu, dünya 2'ncisi)
61 kg Hamza ALACA - K.Maraş BB (Yıldızlar Avrupa, dünya şampiyonu)
65 kg Selahattin KILIÇSALLAYAN - Ankara ASKİ (Avrupa 2'ncisi)
70 kg Haydar YAVUZ - Ankara ASKİ Spor (U23 Avrupa 2'ncisi)
74 kg Soner DEMİRTAŞ - Ankara ASKİ Spor (3 kez Avrupa şampiyonu, olimpiyat, dünya 3'üncüsü)
79 kg Batuhan DEMİRÇİN - Ankara ASKİ Spor (Avrupa 3'üncüsü)
86 kg Fatih ERDİN - İstanbul BB (Dünya 2'ncisi, Avrupa 3'üncüsü)
92 kg Süleyman KARADENİZ - Ankara ASKİ (Türkiye şampiyonu)
97 kg İbrahim BÖLÜKBAŞI - Ankara ASKİ (Olimpiyat 5'incisi)
125 kg Tanju GEMİCİ - Kocaeli BB Kağıtspor (Türkiye 2'ncisi)

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