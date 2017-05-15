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Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: "Güreşte çıtayı yükselttik"

TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, en büyük hedeflerinin Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi, "Çıtayı yükselttik" dedi. Federasyon Başkanı Musa Aydın'ın geldi. Almira Otel’de düzenlerdiği basın toplantısına Bursa...

Güreş Federasyonu Başkanı Aydın: "Güreşte çıtayı yükselttik"
TÜRKİYE Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, en büyük hedeflerinin Tokyo Olimpiyatları olduğunu söyledi, "Çıtayı yükselttik" dedi.
Federasyon Başkanı Musa Aydın'ın geldi. Almira Otel’de düzenlerdiği basın toplantısına Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü ve Güreş Federasyonu Etik Kurulu Üyesi Arif Kandemir ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin'de katıldı. Sırbistan’da düzenlenen Avrupa Serbest Güreş Şampiyonası’nda Türkiye olarak tam 68 yıl aradan sonra büyük bir başarıya imza attıklarını belirten Musa Aydın, daha sonra şöyle konuştu:
"GENÇ GÜREŞÇİLERE KİLO DÜŞÜREN ANTRENÖRLERE CEZA VERECEĞİZ"
"Minikler Türkiye Şampiyonası'nda 2000 sporcunun yarışıyor. Ancak milli takımlara o sporcularımızı taşıyamıyoruz. Hemen başarı elde etmek istiyoruz. Sporcularımızı küçük yaşta çok çalıştırıyoruz. Yıldızlarda, gençlerde sporcularımızı yok ediyoruz. Kilo düşüren antrenörlerimize ceza vereceğiz. Ağır sıkletimizde 3-4 tane Taha olacak. Sporda en büyük hedef olimpiyatlardır. Tokyo’da da ülkemizi başarıyla temsil etmek istiyoruz. Çıtayı yükselttik. Tokyo’da da madalyaları çoğaltmaya çalışacağız.”
Arif Kandemir ve Süleyman Şahin ise toplantıda güreş sporuna daha fazla destek olunmasını istedi.

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