Güreş Federasyonu aday göstermedi, Avrupa yönetimine aldı

Dünya Federasyonu Direktörü ve Avrupa Güreş Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yakşi: ''Kimseye küs değilim''

ERCAN ATA - ANKARA / (fotoğraflı)

UWW (Dünya Güreş Birliği) Protokol Direktörü ve Avrupa Güreş Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Önder Yakşi, Güreş Federasyonu tarafından Avrupa Federasyonu'nun yeni yönetimine aday gösterilmedi.

Geçen ay Sırbıstan'da yapılan Avrupa Güreş Federasyonu yeni yönetim kurulu seçiminde Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı 4 yıldır bu görevde Önder Yakşi'yi yeniden aday göstermedi. Ayrıca yönetim kuruluna Türkiye olarak başka bir aday gösterilmedi ve Yakşi'nin yönetim kurulundaki görevi de sona ermiş oldu.

UWW Avrupa Güreş Federasyonu başkanlığına Bulgar Tzenov Zenov tekrar seçildi. Yapılan ilk yönetim toplantısında Zenov ve yönetim kurulu daha önce hiç yaşanmamış bir karar aldı. 7 kişiden oluşan Avrupa Federasyonu yönetim kurulu, Önder Yakşi'nin tekrar yönetimde olması kararı aldı.

Başkan Zenov, yönetim kuruluna Önder yakşi'nin tekrar alınması konusunu öneri olarak getirdi ve oylamaya sundu. Tüm delegelerin evet oyu ile Yakşi, yeniden Avrupa yönetimine seçilmiş oldu. Avrupa yönetimi çarpıcı bir karar daha aldı. Avrupa yönetim seçimlerinde üye ülkeler kendi adaylarını gösteriyor veya yönetime aday göstermiyorlardı. Yeni alınan kararda, ülkeler yönetime aday göstermese de Avrupa istediği kişiyi yönetim kuruluna alma kararı verdi.

YAKŞİ: ''KİMSEYE KÜS DEĞİLİM''

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı tarafından yeniden Avrupa Federasyonuna aday gösterilmeyen ve yapılan oylamayla yeniden yönetime giren Önder Yakşi, ''Ben kimseye küs değilim'' dedi.

Eşi Rodica Maria Yakşi'nin de UWW Dünya Güreş Birliği Yönetim Kurulu üyesi olan Önder Yakşi, şöyle devam etti:

''Ben ve sevgili eşim Dünya ve Avrupa federasyonlarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye alışıyoruz. Bana yapılan bu davranış karşısında kimseye kırgınlığım veya küskünlüğüm yok. Türk güreşi için, Şeref Eroğlu, Hamza Yerlikaya, Akip Pirim, Nazmi Avluca, Mahmut Demir, Selçuk Çebi'siyle ve tüm diğer şampiyonlarıyla artık hizmet zamanı. Artık tüm şampiyonlarla ata sporumuza hizmet zamanı. Küskünlükler Türk güreşine zarar veriyor. Türk güreşinin çıkışı için, birliktelik zamanıdır. Her şey ata sporumuz için. Artık hep birlikte takım olma zamanıdır'' diye konuştu.