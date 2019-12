Günün önemli ve özel haberleri

Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, "Grand Slam'lerde şampiyonluklar yaşatabilecek sporculara sahip olabileceğimizi düşünüyorum. Her yaş grubunda eğitim veriyoruz, her ilde belediyelerimiz, kulüplerimiz, antrenörlerimiz ile tenisin yaygınlaşması için 81 ilde örgütleşmeyi başarmış durumdayız. Altyapı ne kadar iyi olursa üstyapının da o kadar iyi olduğunu düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, Spor Toto Türkiye Tenis Ligi'nde oynanan maçların ardından Demirören Haber Ajansı'na () özel açıklamalarda bulundu. Keyifli bir hafta yaşadıklarını vurgulayan Durmuş, "Çok keyifli bir lig haftası yaşadık, yaşıyoruz. Burada önemli olan birçok parametre var. En önemlisi, teniste en önemli turnuvalarda oynayan ve başarı elde eden oyuncularımızın böylesine güzel bir ulusal turnuvada oynayarak, tenise olan ilginin her geçen gün arttığı bir dönemde, böylesine güzel bir haftanın yapılıyor olması bizi çok mutlu ediyor tabii ki" ifadelerini kullandı."KAZANANI ÇOK OLAN BİR LİG OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"Spor Toto Türkiye Tenis Ligi için sporculara uygun bir takvim belirlediklerinden dolayı bu sene lige katılımın çok büyük olduğunun altını çizen Cengiz Durmuş, şunları kaydetti:"7-8 senedir ara verdiğimiz bir ligde en iyi sporcularımız, uluslararası takvimi kovalamasıyla nedeniyle bu turnuvada oynayamıyorlardı. Sporcularımız ve kulüplerimizle birlikte bütün oyuncularımızın katılabileceği bir haftayı birlikte tayin ettik. Bu sene katılım çok güzel, en üst düzeyde mücadele eden oyuncularımızın hepsi oynadı ve oynamaya devam ediyor. 7 bölgeden temsilcilerimizin kıran kırana mücadelesi ile seneye daha büyük bir katılımın olacağına inanıyorum. Biz bu ligi düzenlerken aslında kazanılan birçok parametre var. Kazananın olduğu kaybedenin ise olmadığı bir branş yaşıyoruz biz. Sadece madalya odaklı bir kazanç gözüyle bakmıyoruz. Seyredebilen, tenise ilgisi olan ya da olmayan herkesin severek işin içine dahil olabileceğini düşünüyoruz. Bu bir kazanç. Bütün bölgelerden temsilcilerimizin bir hafta boyunca burada iç içe olması ve sporcularımızın birçok şeyi paylaşarak hem memnuniyetleri hem şikayetleri birlikte alabildiğimiz bir dönem yakalayabildik bu lig sayesinde. O yüzden ben kazananı çok olan bir lig olduğunu düşünüyorum. Katılım her geçen yıl daha fazla ve daha hızlı olacak.""SPOR BAKANLIĞIMIZIN ALTYAPI KONUSUNDA ÇOK GÜZEL ÇALIŞMALARI VAR"Türkiye'de Grand Slam şampiyonu olabilecek oyuncular olduğunu söyleyen Cengiz, "Altyapının olmadığı bir yerde üstyapının anlam ifade etmediğini düşünüyorum. Bu anlamda Spor Bakanlığımızın çok güzel çalışmaları ve hazırlıkları var. Biz altyapıda okul çağından başlayıp çocuklarımızın tenise yönelmesini planlarken üstyapıda Amerika'nın burs vererek oyuncularımızı adeta çalıyor olması bizi çok rahatsız ediyordu. Yetenekli çocuklarımızın çoğu yurt dışına giderek orada okumayı tercih ediyordu. Bu da bizi Grand Slam'lerde temsil edecek sporcuların azalmasını sağlıyordu. Spor Bakanlığımızın 28 üniversite ile anlaşma yapmış olması bundan sonra dönemlerde sporcularımızın kaygı duymamasına, kendi ülkelerinde yüzde 100 burs ile okumalarına vesile olduğu için bize çok güzel dönüşler var. Biz bu anlamda bunları birlikte başarırsak bahsettiğimiz Grand Slam'lerde şampiyonluklar yaşatabilecek sporculara sahip olabileceğimizi düşünüyorum. Her yaş grubunda eğitim veriyoruz, her ilde belediyelerimiz, kulüplerimiz, antrenörlerimiz ile tenisin yaygınlaşması için 81 ilde örgütleşmeyi başarmış durumdayız. Altyapı ne kadar iyi olursa üstyapının da o kadar iyi olduğunu düşüncesiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz" diye konuştu."FEDERASYON OLARAK YOL HARİTAMIZI BİLİYORUZ"Altyapı çalışmalarının meyvelerini almaya başladıklarını ifade eden Cengiz, "Biz sonuç almaya başladık. Alt yaş kategorilerinden milli takımlara oyuncu verebiliyoruz. Bugün artık Hatay'dan milli takımlara giden oyuncularımız var. Ağrı'dan, Samsun'dan, Gebze'den artık her yerden sporcu gelmeye başladıysa bu belediyelerimizle ve Spor Bakanlığımızın altyapıya verdiği önemle, federasyonlarımızın da kendi işlerini doğru bir şekilde yapmasıyla ortaya çıkıyor. Biz de federasyon olarak neyi, nasıl başarabileceğimizin yol haritasını biliyoruz. 10 yıllık stratejik planımızda yıllık, aylık ve günlük planlanmış bir çalışma biçimimiz var. Biz bunları doğru yansıtabilmek zorundayız. Gerçekten kaybedenimiz yok. Herkesin kazanabildiği şartlar oluşturuyoruz. Sporcularımız tenisle tanıştıkları için, belediyeler onlara imkan sunduğu için ve zengin sporu olmadığını göstermek için kıymetli şeyler bunlar. Hepimiz istediklerimize kavuşabileceğimiz bir alan yaratmış oluyoruz. Bu da ülkemiz ve federasyonumuz adına çok değerli bir çalışma diye düşünüyorum" açıklamasında bulundu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Cengiz Durmuş'un açıklamaları28.12.2019 - Haber Kodu : 191228027====================

İbrahim ALİOĞLU – Sezer AFŞAR / İSTANBUL, Fransa’nın Lille kulübünde forma giyen milli oyuncu Yusuf Yazıcı Avrupa Şampiyonası’nda forma giyebilme ihtimali olduğunu vurgulayarak, “Olabilir belki daha erken dönebilirim, yetişebilirim çünkü çok istiyorum orada oynamayı. Türk futbolcusunun en büyük hayali, ülkemizi o turnuvalarda temsil etmek. İnşallah umuyorum ki oraya yetişeceğim” dedi.

Fransa’nın Lille takımında forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, tedavisi için gideceği Roma yolculuğu öncesinde Demirören Haber Ajansı’na () özel açıklamalarda bulundu.

Daha güçlü olarak sahalara geri döneceğine inandığını söyleyen milli oyuncu, “Şimdi Roma’ya gidiyorum. Önce bir kontrolden geçeceğim ondan sonra ameliyat olacağım. Doktorla temsilcilerim görüştü. Gidince daha kapsamlı konuşacağız. Bunlar futbolda olan şeyler, gol atmak gibi bir şey. Daha güçlü döneceğim. Şimdi Roma’ya gidiyorum. Milli Takım’la da orada oynayacağız, önceden kamp yapacağımız yerleri ziyaret etmeye gidiyorum. Belki yetişirim diye düşünüyorum. O yüzden ilk ben gidiyorum. Bakalım, havası nasıl, takıma da biraz bilgi veririm. Bunlar futbolun içinde olan şeyler, daha güçlü döneceğim” diye konuştu.

2020 Avrupa Şampiyonası’nda forma giymeyi çok istediğinin altını çizen Yusuf Yazıcı, “Allah’tan ümit kesilmez. Olabilir, belki daha erken dönebilirim, yetişebilirim çünkü çok istiyorum orada oynamayı. Türk futbolcusunun en büyük hayali, ülkemizi o turnuvalarda temsil etmek. İnşallah umuyorum ki oraya yetişeceğim” açıklamasında bulundu.

Sakatlık haberinin ardından kendisine destek olan kulüplere ve taraftarlara teşekkür eden 22 yaşındaki oyuncu, “Şunu söylemek istiyorum, sakatlıktan sonra gerek kulüplerimiz gerekse büyük camialar ve taraftarlara çok teşekkür etmek istiyorum. Bana destek mesajları yolladılar, sağ olsunlar, var olsunlar. Onların bana olan sevgisini en kısa sürede geri dönüp hem onları hem de ülkemi en iyi şekilde temsil ederim ve En iyi şekilde Avrupa Şampiyonası’na yetişip ülkemize yardım etmek istiyorum” dedi.

Formasını giydiği Lille kulübünün kendisine süreç boyunca çok destek olduğunu vurgulayan Yazıcı, “Özellikle bana bu süreçte en büyük desteği veren kulübüm Lille çok teşekkür ediyorum. Tedavimle ilgili bana her türlü desteği ve ilgiyi gösteriyorlar. Sağlıklı bir şekilde sahalara dönebilmem için her türlü imkanı sağlıyorlar. Bu süreçte takımımı yalnız bırakmak istemezdim. Orası benim ailem ve aileme kavuşmak içinde sabırsızım” şeklinde konuştu.

Son olarak yeni yılla ilgili temennilerde bulunan Yazıcı, “Herkese huzur, mutluluk ve sağlık getirecek bir yıl diliyorum. Milli takımla da güzel başarılar yaşayacağımız bir yıl olur inşallah” ifadelerini kullandı.

Bu arada milli Yusuf Yazıcı'yı ailesi ve yakınları yalnız bırakmazken, futbolcuyu havalimanında tedavi için Roma’ya gitmeden önce uçağına uğurladılar.

Yusuf Yazıcı'dan Memphis Depay'a ziyaret

İbrahim ALİOĞLU / İSTANBUL, Sakatlığı nedeniyle Roma'da ameliyat olacak Yusuf Yazıcı, kendisi gibi çapraz bağ sakatlığı yaşayan ve Yusuf'un doktoru İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani'ye ameliyat olan Olimpik Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'ı ziyaret etti ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Yaşadığı çapraz bağ sakatlığı nedeniyle İtalya'nın başkenti Roma'da bugün ameliyat olacak milli futbolcu Yusuf Yazıcı, Villa Stuart Spor Kliniği'nde operasyonu gerçekleştirecek dünyaca ünlü İtalyan Profesör Pier Paolo Mariani ile bir araya geldi. Ayrıca genç futbolcu, kendisi gibi çapraz bağ sakatlığı geçiren ve İtalyan profesöre ameliyat olan Olimpik Lyon'un Hollandalı yıldızı Memphis Depay'a da geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Tedavisi ve iyileşme süreci hakkında Depay'dan bilgi alan Yusuf Yazıcı bugün Roma'da bulunan Villa Stuart Spor Kliniği'nde ameliyat olacak. 22 yaşındaki Yusuf Yazıcı'nın yaklaşık 4 aylık bir tedavi süreci sonrasında sahalara dönmesi bekleniyor.



Kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu

Salih TEKİN/ERZURUM, TROPİKAL iklimin yaşandığı, hiç kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşucusu 25 yaşındaki Samuel Ikpefan, Türkiye Kayak Federasyonu'nun düzenlediği 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları'nda ülkesini temsil etti.

Nijerya'da yaşayan Ikpefan Ailesi'nin Fransa'ya göç etmesiyle bu ülkede dünyaya gelen Samuel Ikpefan, 6 yaşında kayak sporuna başladı. Fransa'da kayak yapmaya başlayan Ikpefan, anavatanı Nijerya adına yarışma kararı aldı. Hiç kar yağmayan Nijerya'nın ilk ve tek kayaklı koşu sporcusu olan Samuel Ikpefan, Erzurum'un ev sahipliğinde yapılan 'Kayaklı Koşu Uluslararası FIS Yarışları'na katıldı. Türk, Rus ve İranlı sporculara karşı 46 numaralı formasıyla koşu pistinde çalışan Ikpefan, daha sonra hakemlerin start işaretiyle 10 kilometrelik etabı koşmaya başladı. Zorlu etabı tamamlayamayan Ikpefan, bitişe kısa süre kala yarıştan çekildi.

Sempatik tavırlarıyla yarışmanın ilgi odağı haline gelen Samuel Ikpefan, ailesinin Nijeryalı olduğunu, kendisinin Fransa'da doğup büyüdüğünü ve çifte vatandaş olduğunu söyledi. Kayaklı koşuda ülkesinin ilk ve tek milli sporcusu olduğunu belirten Ikpefan, "Nijerya kış ülkesi değil, hiç kar yağmıyor. Ülkemde genel olarak spor dendiğinde futbol oynanıyor. Kış sporlarında 4'lü kızak, tekli kızak ve kayaklı koşuda ben varım. Bu sporu seviyorum, ülkem adına yarıştığım için de gururluyum" diye konuştu.

Erzurum'daki kayak merkezlerini ve özellikle de Kandilli'deki kayaklı koşu tesislerini çok beğendiğini belirten Samuel Ikpefan, kamp için bölgeyi tercih edeceğini dile getirdi. Ikpefan, "Havalimanında otobüse bindiğimden itibaren Erzurum'un çok iyi bir spor merkezi olduğunu gördüm. Sporcular için fevkalede bir şehir. Kandilli'de antrenmana çıktığımda tesislerin muhteşem olduğunu gördüm, biatlon tesisleri de çok iyi. Erzurum'da olmaktan çok mutluyum" dedi.

