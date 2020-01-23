Günün öne çıkan spor haberleri

SÜPER Lig ekiplerinden BtcTurk Yeni Malatyaspor, teknik direktörlük görevi için Kemal Özdeş ile görüşecek. Bugün yapılacak görüşme sonrası kulüp yönetimi, Özdeş ile ilgili kararını açıklayacak.Yeni Malatyaspor, bir süre görev yaptıktan sonra yollarını ayıdığı Sergen Yalçın'ın ardından teknik direktör arayışını sürdürüyor. Teknik direktörlük görevi için bir çok ismin konuşulduğu Yeni Malatyaspor'da yönetim, bugün saat 14.30'da Kemal Özdeş ile görüşecek. Görüşme sonunda Özdeş'in takımın başına getirilip gerilmediği açıklanacak.Ayrıca Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek ise bugün bazı futbolcular ile görüşmek için Yunanistan'a gitti.=============================================================

Yeni Malatyaspor'da Remi Walter sağlık kontrolünden geçti

Taha AYHAN/MALATYA, Süper Lig temsilcisi BtcTurk Yeni Malatyaspor'un Fransa 1'inci Futbol Ligi (Ligue 1) ekibi Nice'den transfer ettiği 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Remi Walter sağlık kontrolünden geçti.

Sarı-siyahlı takımın renklerine bağladığı Remi Walter, İstanbul'da sağlık kontrolünden geçirildi. Yapılan detaylı kan tetkikleri ile başlayan kontrollerde Walter, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.



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Avrupalı Pınar Karşıyaka

Ergin KARATAŞ / İZMİR, FIBA Europe Cup 2. Tur L Grubu'nda ZZ Leiden'i de 36 sayı farkla, 112-76 yenerek çeyrek finali grup aşamasının bitimine 2 maç kala garantileyen namağlup lider Pınar Karşıyaka, Avrupa arenasında son 9 sezonda 7'nci kez finaller aşamasına adını yazdırdı. Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde yakaladığı tarihi galibiyet serisiyle üst üste 9'uncu galibiyetini alan, Europe Cup'ta çıktığı 12 maçın 11'ini kazanan Kaf-Kaf, bu sezon final kabusunu yenip kupayı kazanmak için dev bir adım attı. Art arda 3 sezondur Avrupa'ya çeyrek final aşamasında veda eden Karşıyaka, bu yıl Sarıca önderliğinde hedefini kupa olarak belirledi.

4'te 4 yaptığı L Grubu'nda kalan 2 maçını Enisey'le deplasmanda, Bahçeşehir Koleji'yle evinde oynayacak Karşıyaka, tek galibiyet daha alırsa diğer maçların sonucuna bakmaksızın gruptan lider çıkacak. Kaf-Kaf, lider olursa K Grubu'nun ikincisiyle, ikinci olursa ise K Grubu lideriyle çeyrek finalde eşleşecek. Bu grupta Ukrayna temsilcisi 4 galibiyetli BC Kyiv Basket ve 3 galibiyet alan Ventspils de temsilcimiz gibi çeyrek finali erken garantiledi. Yeşil-kırmızılı ekibin son 8'de daha önce farklı sezonlarda rakip olduğu Letonya temsilcisi Ventspils'le karşılaşma ihtimali yüksek olarak görülüyor.

CİDDİYETİ BIRAKMAYACAK

AVRUPA'da bu sezon fırtına gibi esen Pınar Karşıyaka'da antrenör Ufuk Sarıca, kalan 2 grup maçında ciddiyeti elden bırakmayacaklarını söyledi.

"Güzel bir galibiyetle matematiksel olarak gruptan çıkmayı garantiledik" diyen Sarıca, Leiden randevusu sonrası, "Bundan dolayı mutluyum. Birincilik ve ikincilik kısmı kesinleşmedi ama kalan 2 maçımızı da tüm ciddiyetimizle oynayacağız ve grubu birinci bitirmek adına elimizden geleni yapacağız" açıklamasını yaptı.

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TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene: Güçlü bir gruptayız

Gürkan DURAL/BURSA,TOFAŞ Basketbol Takımı Başantrenörü Orhun Ene, Eurocup TOP16 turunda güçlü bir grupta yer aldıklarını ve iç sahada oynayacakları iki maçın olduğunu hatırlatarak, "Gelecek hafta Badalona'ya karşı evimizde oynayacağımız maça odaklanmak ve daha iyi olmak önemli" dedi.

7Days EuroCup TOP16 turu 3. haftasında deplasmanda Joventut Badalona'ya 88-84 mağlup olan TOFAŞ'ta Başantrenör Orhun Ene, karşılaşma sonrası değerlendirmelerde bulundu. İspanya deplasmanında üçüncü çeyreğin başında tüm avantajlarını kaybettiklerini belirten Ene, "Öncelikle iyi bir oyun oynadığımızı söyleyemem. Zaman zaman iyi oynadığımız bölümler oldu. Ancak önemli anlarda, örneğin üçüncü çeyreğin başında tüm avantajımız kaybettik. Badalona'ya karşı oynamak kolay değil çünkü iyi organize olmuş bir takım ve faul yapmayı bilen akıllı oyuncuları var. Tam konsantrasyonla savunmada 24 saniye oynamanız gerekiyor ve bu konsantrasyonu kaybettiğimizde savunması zor oyuncular haline geldiler. Şut sokup sizi cezalandırırken faul problemine de sokabiliyorlar" dedi.

Güçlü bir grupta yer aldıklarını ve özellikle iç sahada oynayacakları 2 maçın önemini vurgulayan deneyimli çalıştırıcı, "Maçtan önce de konuşmuştuk, ancak Prepelic'in 37 sayı atmasına izin verdik ve bu bizim için kabul edilemez. Sakatlanan ve antrenman yapmayan üç oyuncumuz vardı. Aldıkları sürede ritimde olmadıklarını gördüm, bu da maç içinde iniş çıkışlara neden oldu. En iyisini denediler ama ritimlerini bulmak için daha fazla zamana ihtiyaçları var. Güçlü bir grup ve şimdi evimizde iki maçımız var. Gelecek hafta Badalona'ya oynayacağımız maça odaklanmak ve daha iyi olmak önemli" şeklinde konuştu.



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