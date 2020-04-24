Güngören'de Başkana Kayyum Davası

30.12.2019 Pazartesi Günü Akşam Saat 19-00 da Yapılan Güngören Kulübler Birliği Toplantısında Kulübler Birliğine Üye Olan 12 Takımdan 7 Tanesinin Ortak Kararıyla Olağan Üstü Genel Kurul Kararı Alınmasını Yönetim Kurulu Başkanına İletik Üye Olan 3 Yönetici İmzası ve Kulüplerin Karar Defteri Kararıyla Beraber Yönetim Kurulu Mevcut Başkanı Atilla Kirali 'ye teslim edildi

Güngören Kulübler Birliğinden yapılan açıklamada şu bilgilere yer verildi:

Güngören de Bulunan 12 Takımdan 7 Tanesinin Toplantıda İmzalı Verdigi ve Olağan Üstü Genel Kurul Talabine 5/1 Çocukluğunun Saglanmasına Ragmen Toplantıda Karar Defterinin Olmaması Ayrı bir Suç İşleyen Mevcut Başkan Toplantıya Katılan Yöneticilerin Verdiği imzalı Tutanak Evraklarla En kısa Sürede Olağan Üstü Kongre Kararını Alacagını Söz Vererek Toplantıyı Sonlandırdı.

Aradan Geçen 30 gün Beklememize Rağmen Karar Almayan ve verilen evraklarda imzaların sahte Olduğunu Beyan eden Başkan İmzaların sahte Olduğunu Dile getirerek Olağan Üstü Kongre Kararı almayacağını söyledi.

Güngörende Bulunan 12 Takımdan 7 tanesinin ortak Kararıyla Noter Tasdikli İmzalı İhtarname Göndererek Olağan Üstü Genel Kurul Talebini Güngören Kulübler Birliği Mevcut Başkana Gönderdi birliğe Üye Olan 12 Takımdan 7 Tanesine Noterden ihtarname Gönderme Gerekcesiyle 7 tane Spor kulübü Camiasına Yaptırım Uygulamaya Başladı devam eden TFF liglerinde Spor Kulübü Camialarını zor durumda bırakarak yaptırım ve yıldırma zihniyetine devam etti

30 Gün bekleyen ve Süre dolduktan sonra Mevcut Başkanı Dernekler Kanununa Muhalefetten 7 Tane Güngören Kulübler Birliğine Üye Olan Kulüb Camialarının Ortak Kararıyla Bakırköy 5 Sulh Hukuk Mahkemesine Dava Açarak Mevcut Başkanın Dernekler Kanununa Muhalefetten Dernege Kayyım Atanması Talebinde Mahkemeye Suç duyurusunda Dava Actı.

5 Sulh Hukuk Mahkemesinin Güngören Kulübler Birligi Mevcut Başkanı Dava Eden 7 Tane Spor Kulübü Camiası Mahkeme Gününü ve Tarihini Belirliyerek Davalı ve Davacının Adresine Teblig etti Duruşma Tarihi 02.07.2020 Perşembe Günü Saat 11-00 da Bakırköy 5 Sulh Hukuk Mahkemesinde Kayyım Ataması Davası Görülecek.

Güngörende Bulunan 12 Takımdan Olağan Üstü Genel Kurul Kararı Almak isteyen 7 Spor Kulübü şunlar:

1 - GÜNGÖREN SPOR

2 - ALTINOVA SPOR

3 - GÜNEŞTEPE SPOR

4 - ŞEHZADEBAŞI SPOR

5 - HAZNEDAR SPOR

6 - TOZKOPARAN SPOR

7 - İSTANBUL GENÇLERGÜCÜ SPOR

Kazanan Güngören Kulübler Birliği Camiaları Olsun