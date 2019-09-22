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Güney Kore’de şampiyon Semih Saygıner
Semih Saygıner, 19–22 Eylül tarihlerinde Güney Kore’nin Seul şehrinde gerçekleşen Survival 3 Cushion Masters’ta şampiyon oldu. 15 gün önce Güney Kore’de düzenlenen LG Cup’ta finalde mağlup olarak 2’nci olan Saygıner, yeni bir format...
SPOR 22.09.2019, 20:41
Semih Saygıner, 19–22 Eylül tarihlerinde Güney Kore’nin Seul şehrinde gerçekleşen Survival 3 Cushion Masters’ta şampiyon oldu.
15 gün önce Güney Kore’de düzenlenen LG Cup’ta finalde mağlup olarak 2’nci olan Saygıner, yeni bir format olan Survival Masters finalini kazanarak turnuvayı şampiyon tamamladı. Aynı ay içerisinde iki uluslararası turnuvada finaldeki yerini bırakmayarak bir şampiyonluk bir de 2’ncilik yaşayan Saygıner, dünya klasmanında zirveye hızla yaklaşıyor.
Semih Saygıner’in bir sonraki mücadelesi 20-26 Ekim tarihlerinde Hollanda’nın Veghel şehrinde düzenlenecek 3 Bant Dünya Kupası olacak.
15 gün önce Güney Kore’de düzenlenen LG Cup’ta finalde mağlup olarak 2’nci olan Saygıner, yeni bir format olan Survival Masters finalini kazanarak turnuvayı şampiyon tamamladı. Aynı ay içerisinde iki uluslararası turnuvada finaldeki yerini bırakmayarak bir şampiyonluk bir de 2’ncilik yaşayan Saygıner, dünya klasmanında zirveye hızla yaklaşıyor.
Semih Saygıner’in bir sonraki mücadelesi 20-26 Ekim tarihlerinde Hollanda’nın Veghel şehrinde düzenlenecek 3 Bant Dünya Kupası olacak.
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