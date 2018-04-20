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Gümüşhanespor’dan taraftar tepkisi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, () TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Gümüşhanespor’da asbaşkan Fazıl Ceylan, Şanlıurfaspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçta kendi taraftarlarının da maça alınmayacağı yönünde...

Gümüşhanespor’dan taraftar tepkisi

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE, ()

TFF 2’nci Lig Beyaz Grup’ta mücadele eden Gümüşhanespor’da asbaşkan Fazıl Ceylan, Şanlıurfaspor’un cezası nedeniyle seyircisiz oynayacağı maçta kendi taraftarlarının da maça alınmayacağı yönünde karar çıktığını belirtti, “500 kişiden oluşan takımımızın taraftarlarını koruyamayacak olan Urfa emniyeti, teknik ekibimiz ve oyuncu kadromuzu nasıl koruyacak merak ediyorum” dedi.
Ligin 32’nci haftasında lig ikincisi Şanlıurfaspor ile karşılaşacak olan lider Gümüşhanespor’da asbaşkan Fazıl Ceylan, cezası nedeniyle Şanlıurfaspor’un taraftarlarından mahrum kalacağı maçta kendi taraftarlarının Şanlıurfa İl Güvenlik Kurulu’nun aldığı karar doğrultusunda maça alınmayacağını belirterek, bu karara tepki gösterdi.
ASBAŞKAN CEYLAN: "KARAR ŞAHSİ VE KEYFİ"
Ceylan, alınan kararın şahsi ve keyfi olduğunu belirterek, “30 bin kişiye güvenlik önlemi alınan bir stadyumda 500 kişinin güvenliği mi sağlanmayacak? Burada farklı işler vardır. Urfa emniyeti ve valiliği ne kadar rahatsa biz de o kadar rahatız. Bu kararı alanları Allah’a havale ediyorum. 500 kişiden oluşan takımımızın taraftarlarını koruyamayacak olan Urfa emniyeti, teknik ekibimiz ve oyuncu kadromuzu nasıl koruyacak merak ediyorum. Bunlar aklımızdaki soru işaretleri” dedi.
Asbaşkan Ceylan, Şanlıurfa halkıyla bir sorunlarının bulunmadığını da ifade ederek, “Futbol sahada oynanan bir oyun. Bu tarz alınan kararlar daha önce değiştirildi, bunun birçok örneği var. Alınan bu karar iki şehri karşı karşıya getirebilir. Daha önce Şanlıurfaspor maçı canlı olarak verilirken nedense bizimle oynanan müsabakada canlı yayın verilmeyecek. Kafalarda birçok soru işaretiyle maça çıkacağız. Hak eden kazansın” ifadelerini kullandı.

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