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Gümüşhanespor’dan federasyona çağrı

GÜMÜŞHANE () – TFF 2‘inci Lig ekibi Gümüşhanespor’da Basın Sözcüsü Hayati Yalçın, Altay maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Federasyona yetkililerine sesleniyorum; karşılaşmaya gerekli önem vererek maçın hakemleri konusunda...

Gümüşhanespor’dan federasyona çağrı

GÜMÜŞHANE () – TFF 2‘inci Lig ekibi Gümüşhanespor’da Basın Sözcüsü Hayati Yalçın, Altay maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Yalçın, "Federasyona yetkililerine sesleniyorum; karşılaşmaya gerekli önem vererek maçın hakemleri konusunda hassasiyet göstersinler” dedi.
Gümüşhanespor Kulübü Basın Sözcüsü Hayati Yalçın, Altay karşılaşması hazırlıklarını sürdürdüklerini belirterek sezon başından beri Altay’ın kullandığı 9 penaltının kendilerini endişelendirdiğini söyledi. Yalçın, şöyle dedi: "Rakibimizin sezon içerisinde 9 penaltı kullanmış olması hakemleri bir şekilde etki altına alan futbolculara karşı uyarmak ve kendilerini yanıltmaya yönelik hareketleri yapan futbolculara karşı futbol kurallarının işletilmesini bekliyoruz. Gümüşhanespor olarak sezon içerisinde sadece bir penaltı kullanırken rakibin bu kadar çok penaltı kullanması akıllarda soru işareti bırakıyor. Biz camia olarak ne kimsenin hakkının bize verilmesini istiyoruz, nede kendi hakkımızın gasp edilmesini istiyoruz. Son olarak oynadığımız Nazilli Belediyespor karşılaşmasında 2 net penaltımız verilmemesi kafalarda soru işareti bıraktı. Federasyon yetkilileri maç görüntülerini istemeleri halinde kendilerine sunmaktan imtina etmeyiz. Biz bu yıl 3’üncü kez şampiyonluk için oynuyoruz. Federasyona yetkililerine sesleniyorum; karşılaşmaya gerekli önem vererek maçın hakemleri konusunda hassasiyet göstersinler ve bunu da bekliyoruz. Bu konuda Türkiye Futbol Federasyonu'na inancımız tamdır. Kırmızı beyazlı camia olarak bizlerin beklentisi de bu yönde olduğunu tüm kamuoyuyla paylaşmaktayız.”

(FOTOĞRAFLI)

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