Gümüşhanespor’da yeni başkan Cengiz Fırat
Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,() -TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da, kongrede kulüp başkanı seçilen Tolga Köprülü'nün yönetim kurulu kararıyla başkanlık görevini iş insanı Cengiz Fırat'a devrettiği açıklandı. Kırmızı...
Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,() -TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Gümüşhanespor'da, kongrede kulüp başkanı seçilen Tolga Köprülü'nün yönetim kurulu kararıyla başkanlık görevini iş insanı Cengiz Fırat'a devrettiği açıklandı.
Kırmızı beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada, Gümüşhanespor kulüp başkanı Tolga Köprülü’nün başkanlıktan çekildiği kulüp binasında yapılan toplantının ardından oy birliğiyle yeni başkanın Cengiz Fırat olarak seçildiği bildirildi.
Gümüşhanespor’un yeni başkanı Cengiz Fırat, hızlı bir şekilde Gümüşhanespor’u layık olduğu noktaya çıkarmak için çalışacaklarını kaydederek, “Gümüşhanespor ismi futbolla az da olsa alakası olan her kişide özel bir yerdedir. Evet ben Gümüşhaneli değilim ama bir futbol sevdalısıyım. Müzik gibi sporunda evrensel olduğuna inanıyorum. Gümüşhanespor’un kapısına kilit vurulması hiçbir futbolseverin kabul edeceği bir durum değildir. Yaklaşık 2 aydır istişarelerimiz devam ediyordu. Dediğim gibi Gümüşhaneli değilim ama çok sayıda Gümüşhaneli dostum var. Sonunda ortak bir karar alarak Bismillah dedik. Allah utandırmasın” diye konuştu.
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