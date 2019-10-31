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Gümüşhanespor - Yılport Samsunspor: 0 - 3 (Ziraat Türkiye Kupası)

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()- STAT: Gümüşhane Yenişehir HAKEMLER: Semih Kurt, Gürcan Dönmez, Ramazan Ufuk Avdaş GÜMÜŞHANESPOR: Ogün, Fırat (Dk. 72 Burak), Recep (Dk. 59 Mert), Hasan, Denizhan (Dk. 73 Batuhan), Raif, Burak Sarı, Tuğay,...

SPOR 30.10.2019, 15:00
Gümüşhanespor - Yılport Samsunspor: 0 - 3 (Ziraat Türkiye Kupası)

Gökhan İÇKİLLİ/SAMSUN, ()-

STAT: Gümüşhane Yenişehir
HAKEMLER: Semih Kurt, Gürcan Dönmez, Ramazan Ufuk Avdaş
GÜMÜŞHANESPOR: Ogün, Fırat (Dk. 72 Burak), Recep (Dk. 59 Mert), Hasan, Denizhan (Dk. 73 Batuhan), Raif, Burak Sarı, Tuğay, Muharrem, Furkan Mızrak, İlke.
YILPORT SAMSUNSPOR: Furkan Köse, Samet Asatekin, Ercan (Dk. 88 Erkam Reşmen), Nuri, Gökhan Meral, Ferhat, Bünyamin (Dk. 45 Oğuz Gürbulak), Okan Dernek, Bahattin (Dk. 82 Atabey), Onur, Ahmethan.
GOLLER: Dk. 51, Dk. 90+2 Ahmethan, Dk. 66 Onur Eriş (Yılport Samsunspor)

Yılport Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü tur maçında deplasmanda karşılaştığı Gümüşhanespor’u 3-0 yenerek bir üst tura çıktı.
4’üncü dakikada Bahattin’in pasıyla buluşan Ahmethan’ın ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şut az farkla üstten auta çıktı.
7’nci dakikada Gümüşhanespor defansının arkasına atılan topta Ahmethan kalecinin üzerinden Onur’a yaptığı ortada Onur’un vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
9’uncu dakikada Samet Asatekin’in ceza sahasına yaptığı ortada topa iyi yükselen Bahattin’in kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.
49’uncu dakikada ani gelişen Gümüşhanespor atağında Tuğay’ın ceza sahası çaprazından kaleye çektiği şutu Furkan topu kornere çeldi.
51’inci dakikada Oğuz’un ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Ahmethan’ın aşırtma şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
55’inci dakikada Bahattin’in kullandığı serbest vuruşta top kaleci Ogün’de kaldı.
57’nci dakikada Muharrem’in kullandığı serbest vuruşta topun gelişine vuran Fırat’ın şutunda kaleci Furkan topun sahibi oldu.
66’ncı dakikada kaleci Furkan Köse’nin uzun degajında topla buluşan Onur Eriş’in vuruşunda top ağlarla buluştu. 0-2.
90+2’nci dakikada Atabey’in pasıyla buluşan Ahmethan’ın şutunda top ağlarla buluştu. 0-3.

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