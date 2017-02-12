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Gümüşhanespor-MKE Ankaragücü: 2-1 (Olaylı maç)

GÜMÜŞHANE, () STAT: Gümüşhane Yenişehir HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Emir Eray Eyisoy (xx), Hüseyin Aylak (xx) GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (xx)- Salih Zafer (xx), Cem Sultan (xxx)(Dk.86 Ali Sakal), Cumhur (xx), Ali Özgün (xxx), Serhat...

Gümüşhanespor-MKE Ankaragücü: 2-1 (Olaylı maç)

GÜMÜŞHANE, ()
STAT: Gümüşhane Yenişehir
HAKEMLER: Hakan Ceylan (xx), Emir Eray Eyisoy (xx), Hüseyin Aylak (xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (xx)- Salih Zafer (xx), Cem Sultan (xxx)(Dk.86 Ali Sakal), Cumhur (xx), Ali Özgün (xxx), Serhat (xx), Taner (xx), Mehmet Cansın (xx), Muhammed (xx)(Dk.46 Alperen xx), Mehmet Menderes (xx)(Dk.90 İsmail), Rıdvan (xx)
MKE ANKARAGÜCÜ: Korcan (xx)- Ferhat (xx), Emre (xx)(Dk.58 Enes x), Ömer (xxx), Harun (xx), Erhan (xx)(Dk.67 Kenan x), Cenk (xx), Muharrem (xx), Muhammed (xx), Sezgin (xx), Emre Kara (xx)(Dk.46 Hurşit xx)
GOLLER: Dk.13 Cem Sultan, Dk.27 (penaltı) Ali Özgün (Gümüşhanespor), Dk.36 Ömer (MKE Ankaragücü)
SARI KARTLAR: Ömer, Emre, Ferhat, Muhammet (MKE Ankaragücü), Alperen, Taner, Rıdvan, Hasan Hüseyin (Gümüşhanespor)
SPOR Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta Gümüşhanespor, takipçisi MKE Ankaragücü’nü 2-1 mağlup etti. Gümüşhanespor’a galibiyeti getiren golleri 13’üncü dakikada Cem Sultan ve 27’nci dakikada penaltıdan Ali Özgün kaydederken, MKE Ankaragücü’nün tek golü 36’ncı dakikada Ömer'den geldi.
HAKEM 80'İNCİ DAKİKADA MAÇI DURDURDU
Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın 2'nci yarısını izlediği karşılaşmanın 80’inci dakikasında Ankaragücü’nün geliştirildiği bir atakta hakemin faul vermesine konuk takımın seyircileri tepki gösterdi. Bu yüzden 2 takım taraftarları arasında gerginlik çıktı. MKE Ankaragücü taraftarları, koltukları kırarak ev sahibi takımın taraftarlarının bulunduğu bölüme attı. Gerginlik giderek büyüyünce hakem maçı durdurdu. Koruma polisleri şemsiye açarak Bakan Ağbal’ı korumaya çalıştı.
10 DAKİKA SONRA BAŞLADI
Çevik kuvvet polisi, özel güvenlik ve jandarma ekipleri de saha içerisine girerek güvenlik önlemlerini artırdı. Müsabaka, yaklaşık 10 dakikalık aranın ardından yeniden başladı.
OLAYLAR SAHA DIŞINDA DA DEVAM ETTİ
Stat dışında da 2 taraftar grubu arasında kavga çıktı. Çevik Kuvvet ekiplerinin  müdahale ettiği olaylar sırasında başına aldığı darbeyle kanlar içinde kalarak yaralan 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı, 1 özel güvenlik görevlisi de kafasına koltuk parçasının isabet etmesi sonucu yaralandı. Olaylarda 19 kişinin yaralanarak tedavi altına alındığı bildirildi.

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