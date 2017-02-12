Gümüşhanespor-MKE Ankaragücü: 2-1 (Olaylı maç) Ek Haber

Gümüşhanespor Kulüp Başkanı Kaya Büyükbayraktar, "2-1 galip duruma gelmemizden sonra maçın atmosferi iyice değişti. Bu durum hoş değil. Sağduyulu davrandık. Elimizden geldiği kadar taraftarımızı, futbolcularımızı kontrol altına almaya çalıştık. Bu skor bizim için fevkalade" dedi.

DAŞGÜN: "OLAYLAR ÜZÜCÜ"

Gümüşhane teknik direktörü Tarık Daşgün ise yaşanan olayların üzücü olduğunu belirtirken şunları söyledi:

"Nahoş olaylar yaşandı. Bu tür olaylar olacağına dair beklentimiz vardı. Bu tarz atmosferi yüksek maçlarda her şey beklenebilir. Burada biraz daha dikkatli olmamız, önlemleri çok daha sağlam almamız gerekirdi. İnşallah bundan sonra daha gergin maçlar yaşanmaz,."

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