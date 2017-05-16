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Gümüşhanespor-Kastamonuspor 1966: 2-1

GÜMÜŞHANE, () Stat: Yeni Şehir HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Süleyman Özay (xx), İlker Takpak (xx) GÜMÜŞHANESPOR: Hasan (xxx), Salih (xxx), Ali Sakal (xx)(Dk.82 Cumhur x), Taşkın (xxx), Ali Özgün (xxx), Serhat (xxx), Zahit (xx)(Dk.70...

Gümüşhanespor-Kastamonuspor 1966: 2-1

GÜMÜŞHANE, ()

Stat: Yeni Şehir

HAKEMLER: Abdulkadir Bitigen (xx), Süleyman Özay (xx), İlker Takpak (xx)

GÜMÜŞHANESPOR: Hasan (xxx), Salih (xxx), Ali Sakal (xx)(Dk.82 Cumhur x), Taşkın (xxx), Ali Özgün (xxx), Serhat (xxx), Zahit (xx)(Dk.70 Cem Sultan xx), Taner (xx)(Dk.80 Mehmet Abdullah x), Mehmet Cansın (xxx), Mehmet Menderes (xxx), Rıdvan (xxx)

KASTAMONUSPOR 1966: Oğuzhan (xx), Hasan (xx), Oğuz (xx), Kerem (xx), İskender (x)(Dk.64 Yaşar x), Batuhan (xx), Faruk (xx), Alaaddin (x)(Dk.84 Muhammet xx), Ensar (xx), İsmail (xx), Fatih (x)(Dk.66 Ahmet x)

SARI KARTLAR: Serhat, Mehmet Abdullah, Ali Özgün (Gümüşhanespor), Oğuz, Ensar (Kastamonuspor 1966)

GOLLER: Dk.76 Taşkın, Dk.90+5 Ali Özgün (Gümüşhanespor) Dk.90 Muhammet (Kastamonuspor 1966)

SPOR Toto 2’nci Lig play off yarı final rövanş karşılaşmasında Gümüşhanespor, kendi sahasında Kastamonuspor 1966’yı 2-1 mağlup etti.
İlk maçta deplasmanda rakibiyle 2-2 berabere kalan Gümüşhanespor, bu sonuçla adını finale yazdırdı.
Kırmızı beyazlılar final maçında ise Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaşacak.

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