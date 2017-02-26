Gümüşhanespor-Hatayspor: 0-1

GÜMÜŞHANE, ()
STAT: Yeni Şehir
HAKEMLER: Yiğit Arslan (xx), Hakan Karabalcık (xx), Ersin Erbaş (xx)
GÜMÜŞHANESPOR: Hasan Hüseyin (xx)- Salih Zafer (xx), Cem Sultan (xx), Cumhur (x)(Dk.83 İsmail), Ali Özgün (xx), Serhat (xx), Alperen (xx), Taner (xx), Mehmet Cansın (xx), Mehmet Menderes (x) (Dk.71 Taşkın x), Rıdvan (xx)
HATAYSPOR: Akın (xxx)- Ali Fırat (xxx), Selahattin (xxx), Mithat (xx) (Dk.90 Soner), Yılmaz (xx), Mesut (xx), Taha (xx), Muhammed Burak (x) (Dk.76 Emin x), Sadi (xx), Volkan (xx), Caner xx (Dk.88 Tolga)
GOL: Dk.81 Mithat (penaltı) (Hatayspor)
SARI KARTLAR: Selahattin, Ali Fırat, Sadi (Hatayspor), Rıdvan (Gümüşhanespor)
SPOR Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup'ta Gümüşhanespor 24'üncü hafta mücadelesinde sahasında Hatayspor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın tek golünü 81'inci dakikada penaltıdan Mithat kaydetti.
TARAFTARLAR YALNIZ BIRAKMADI
Gümüşhanespor'da cezası nedeniyle taraftarlar Hatayspor karşılaşmasında tribünlerdeki yerlerini alamadı. Takımlarını yalnız bırakmak istemeyen kırmızı beyazlı taraftarlar, stadın çevresindeki dağlardan maçı izledi, meşale ve tezahüratlarla takımlarına destek verdi.
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