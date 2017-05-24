Gümüşhanespor - B.B. Erzurumspor maçının ardından

B.B. Erzurumspor Teknik Direktörü Kılıç: ''Sezon içinde kaçırdığımız şampiyonluğu play-oftf'ta da olsa kazandık''

''Şampiyonluğun doğru kullanılması gerekiyor''

''Erzurumspor çok fazla transfer yapmama avantajını yaşayacaktır''

Erhan Çelenk: ''Hakettiğimiz şampiyonluğu aldık''

Mert Nobre: ''Bir sene daha var sözleşmem seneye de devam edeceğim''

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Altıparmak: ''Erzurumspor'a TFF 1'inci Lig'de başarılar diliyorum''

Spor Toto 2'nci Lig Play-Off final karşılaşmasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Gümüşhanespor, 1-0 yenerek TFF 1. Lig'e yükseldi. Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Erzurumspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, ''Çok mutluyuz. Sezon içinde kaçırdığımız şampiyonluğu play-oftf'ta da olsa kazandık buraya gelirken çok inanmıştık 11 maçlık periyotta kaybetmişliğimiz yoktu. Sezon başı şampiyonluk amacıyla kurulmuş bir takım, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum'' dedi.

''ŞAMPİYONLUĞUN DOĞRU KULLANILMASI GEREKİYOR''

Bu şampiyonluğun doğru kullanılması gerektiğini kaydeden Kemal Kılıç, ''Bu şampiyonluğun ileriye dönük vizyon içinde kullanılması gerekiyor Erzurum önemli bir futbol şehri TFF değil, Süper Ligde olması gerekiyor. Tüm Erzurum'a hayırlı olsun diyorum önümüzdeki yıllarda Erzurumspor'un Süper Lig'e çıkmasını diliyorum. Erzurumda da 25 bin seyirciden aşağı oynamıyoruz. 20 saatlik yoldan gelen taraftarlar var şimdi 20 saat daha gidecekler onların yolculuğu iyi geçecek'' diye konuştu.

''ERZURUMSPOR ÇOK FAZLA TRANSFER YAPMAMA AVANTAJINI YAŞAYACAKTIR''

TFF 1'inci Lig'de kadro değiştirip değiştirmeyeceği sorulan Kılıç, ''Şuanda ben kimseyle görüşmedim devam etme konusunda. Çekirdek kadro kalabilir. TFF için 10- 15 kişilik bir kadro var. Buradan ana kadroda yer alan futbolcular var. TFF'de Erzurumspor çok fazla transfer yapmama avantajını yaşayacaktır'' şeklinde konuştu.

ERHAN ÇELENK: ''HAKETTİĞİMİZ ŞAMPİYONLUĞU ALDIK''

Bugün çok güzel bir maç olduğunu dile getiren Erhan Çelenk,''İkinci yarı girip gol attığım Erzurumspor şampiyon oldu. Bu şampiyonlukta Nobre ağabeyin katkısı çok oldu. Yöneticilerimiz içeride dışarıda destek oldu. Geçen sene de attığım golle şampiyonluk gelmişti bu sene de öyle oldu. Son düdük çaldığında 'bitti mi şampiyon olduk mu' diye sordum. Çok zor buraya geldik hakettiğimiz şampiyonluğu aldık'' dedi.

MERT NOBRE: ''BİR SENE DAHA VAR SÖZLEŞMEM SENEYE DE DEVAM EDECEĞİM''

Mert Nobre ise ''Ben çok mutluyum. Erzurum'da herkes çok destek oluyor. Bütün atmosfer güzeldi. Bizim taraftarlar her maçta destek veriyor. Genç ve tecrübeli oyuncular var, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bir sene daha var sözleşmem seneye de devam edeceğim'' diye konuştu.

GÜMÜŞHANESPOR TEKNİK DİREKTÖRÜ ALTIPARMAK: ''ERZURUMSPOR'A TFF 1'İNCİ LİG'DE BAŞARILAR DİLİYORUM''

Gümüşhanespor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak ise 1-0 mağlup oldukları maçın ardından, ''Tabii kaybeden bir takım hocası olarak buraya gelmek istemezdik. Onu kaçırdık bunu kaçırdık çok fazla konuşmaya gerek yok. Final maçında öne geçen takım maçı kazanıyor. Mücadelenin 2 yarıda da maç çok farklıydı, pozisyon bulduk ama atamadık. Çok hakettiğimiz bir şampiyonluktu ama bize nasip değilmiş. Erzurumspor'u kutluyorum kendilerine TFF 1'inci Lig'de başarılar diliyorum'' dedi.

"İNŞALLAH SENEYEDE AMACIMIZ SÜPER LİG'E ÇIKMAK"

Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'de maç sonu yaptığı açıklamada "Yaklaşık 20 yıldır 3'üncü ligde mahsur kalmıştık ama geçen yıl 2'inci lige bu yılda 1'inci lige yükselme başarası gösterdik. Halkımız uzun zamandır bunu bekliyordu. Çok şükür başardık. Mutluyuz" dedi.

B.B. Erzurumspor Kulüp Başkanı Ali Demirhan ise maç sonu yaptığı açıklamada "Biz çok büyük bir camiayız. Bizim yerimiz Süper Lig. İnşallah seneyede amacımız Süper Lig'e çıkmak" şeklinde konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kemal Kılıç'ın açıklamaları

-Mehmet Altıparmak'ın açıklamaları

-Erhan Çelenk'in açıklamaları

-Mert Nobre'nin açıklamaları

-Belediye Başkanı Mehmet Sekmen açıklamaları

-Başkan Ali Demirhan açıklamalar

-Stad çevresi taraftar sevinç

Haber-Kamera: Mustafa AKIN - Ali DANAŞ-Serhan TÜRK / İstanbul,()



