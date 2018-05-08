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Gümüşhane'de genç sporcular keşfediliyor

Sinan UÇAR/TORUL(Gümüşhane),() GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olan ‘Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’ başladı. Türkiye’de...

Gümüşhane'de genç sporcular keşfediliyor

Sinan UÇAR/TORUL(Gümüşhane),()

GÜMÜŞHANE’nin Torul ilçesinde Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nın ortak projesi olan ‘Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Projesi’ başladı.
Türkiye’de 81 ilde eş zamanla olarak başlayan projeye Torul ilçesinde start verildi. Antrenörler ve beden eğitimi öğretmenleri tarafından 3’üncü sınıf öğrencilerine, boy-kilo ölçümü, kulaç uzunluğu, esneklik, sıçrama, geriye sağlık topu fırlatma, kavrama kuvveti, 20 m. sürat ve çeviklik testleri yapıldı.
Gümüşhane Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Selahattin Taş, olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi amaçladıklarını söyledi.
Taş, “Bu projenin startını bugün Torul ilçemizde verdik. Olimpiyatlara sporcu yetiştirmeyi amaçlıyoruz. Buradaki çocukların ışığını görünce bizler de yaptığımız işin ne kadar kıymetli olduğunu fark ediyoruz. Antrenörlerimiz ve beden eğitim öğretmenlerimizle birlikte bu işi zevk alarak yapıyoruz” dedi.
Organizasyonda genç sporcular bazı testlerden geçirilirken, görevli antrenörler ise tüm ilçeleri gezerek yetenekli sporcular keşfedeceklerini belirtti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
Proje kapsamındaki çalışmalar
Öğrencilerden görüntüler
Yapılan konuşmalar ve detaylar

FOTOĞRAFLI

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