Guinness rekortmeni Cem Karabay, su altında dev Türk bayrağı açtı

Vural BOZOK / GÖKÇEADA (Çanakkale), () - Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında, Yıldız Koyu'nda Guinness rekortmeni 'Akvaryum Adam' lakaplı Cem Karabay, dalgıçlarla birlikte dev bir Türk bayrağını açarak su üstüne çıkarttı.

Gökçeada Yıldız Koyu’nda, Gökçeada Su ve Sualtı Sporları Kulübü ile BSS Dünya Rekortmenleri Kulübü tarafından düzenlenen etkinlikte, dalgıçlarla birlikte Guinness rekortmeni ‘Akvaryum Adam’ lakaplı Cem Karabay dev bir Türk bayrağını açarak su üstüne çıkarttı.

Guinness rekortmeni Cem Karabay, geçen yıl bu koyda dünyada bir sportif rekoru 15 saat 10 dakikadan, 30 saat 20 dakika 19 saniyeye olmak üzere iki katına çıkardıklarını belirterek, "Biz de geçen sene Gökçeada Su ve Sualtı Sporları Kulübü Derneğini kurmuştuk. Bu derneğimizin ilk aktivitesi olarak hem rekorun bizde olduğunu hem de Gökçeada Su ve Sualtı Sporları Kulübü Derneği'nin varlığını göstermek için böyle bir etkinliğe imza attık. Benim ekibim hala taş gibi. Yeni rekorlara hazır. Biz de Rabbim izin verirse inşallah bu sene içinde şu an 142 saat olan denizde yaşama dünya rekorunu yeniden Gökçeada'mıza getirip 145 saate taşıyarak yine müthiş bir rekora imza atmak istiyoruz" dedi.

Cem Karabay, geçen yıl 23-24 Nisan'da '2018 Troya Yılı' etkinlikleri kapsamında 15 saat 10 dakika ile Norveçli Nils-Roar Selnes'e ait olan 'En Uzun Süre Soğuk Denizde Yaşama' dünya rekorunu, Yıldız Koyu'nda iki katına çıkararak 30 saat 20 dakika 19 saniye ile kırmıştı.

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