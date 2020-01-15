Guilherme, Yeni Malatyaspor'da kaldı

İSTANBUL,() - Ara transfer döneminde adı sıkça Beşiktaş ile anılan BtcTurk Yeni Malatyaspor’un Brezilyalı futbolcusu Guilherme Costa, sarı-siyahlı ekipten ayrılmıyor.

28 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun menajeri, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “Beşiktaş ile Türkiye Futbol Federasyonu limitleri sebebiyle anlaşamadık. Guilherme, Yeni Malatyaspor’da oynamaya devam edecek” ifadelerini kullandı.



