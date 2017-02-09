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G.Saray Başkanı Dursun Özbek'ten, Bakırköy Bld. Başkanı Bülent Kerimoğlu'na ziyaret

İstanbul- (fotoğraflı) Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret ederek Florya Projesi hakkında bilgi verdi. Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'na gecikmiş...

G.Saray Başkanı Dursun Özbek'ten, Bakırköy Bld. Başkanı Bülent Kerimoğlu'na ziyaret

İstanbul-

(fotoğraflı)



Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'nu ziyaret ederek Florya Projesi hakkında bilgi verdi.



Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu'na gecikmiş bir ziyareti gerçekleştirdiğini ifade eden Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek," Emlak G.Y.O. ile yaptığımız projenin Bakırköy ilçesine ve Galatasaray Kulübü'ne hayırlı olacağına inanıyorum. Kulübümüzün de üyesi olan Belediye Başkanımız Bülent Kerimoğlu'na Florya Projesi hakkında bilgi paylaştık. Aynı zamanda gecikmiş bir ziyareti de gerçekleştirmiş olduk." dedi.



"Florya ile özdeşleşen Galatasaray Kulübü ile Bakırköy Belediyesi arasındaki sıcak ve dostane ilişki artarak devam edecektir"

Bakırköy Belediye Başkanı Dr. Bülent Kerimoğlu da Dursun Özbek'in ziyaretini "Galatasaray camiasında ağabey-kardeş buluşması" olarak adlandırarak şu açıklamayı yaptı: "Başkanımız Dursun Özbek'in ziyaretinden büyük memnuniyet duydum. Başkanımızla Florya Projesiyle ilgili düşüncelerimizi ve görüşlerimizi paylaştık. Florya ile özdeşleşen Galatasaray Kulübü ile Bakırköy Belediyesi arasındaki sıcak ve dostane ilişki artarak devam edecektir."

 

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