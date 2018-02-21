Grot Budowlanı Lodz - Vakıfbank: 0-3

İSTANBUL,()

SALON: Atlas Arena

HAKEMLER: Paul Catalin Szabo-Alexi (Romanya), Kan Krticka (Çekya)

GROT BUDOWLANI LODZ: Vincourova, Twardowska, Polanska, Cutura, Grajber, Piotrowska, Witkowska (L) (Grobelna, Polak, Muszynska, Kedziora)

VAKIFBANK: Gözde, Rasic, Naz, Zhu Ting, Kübra, Slöetjes, Gizem (L) (Cansu, Melis)

SETLER: 13-25, 22-25, 16-25

SÜRE: 77 dakika (24',28',25')

2018 CEV Şampiyonlar Ligi'nde VakıfBank, D Grubu'ndaki beşinci maçında, deplasmanda Polonya'nın Grot Budowlani Lodz takımını 13-25, 22-25 ve 16-25'lık setlerle 3-0 mağlup etti.

VakıfBabank bu sonuçla birlikte D Grubu'nda oynadığı beş mücadeleden de galip ayrılmayı başardı.

(FOTOĞRAFLI)