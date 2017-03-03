Grosskreutz ağlayarak veda etti

STUTTGART- Katıldığı bir gençlik partisinden çıktıktan sonra sokakta çıkan kavgada feci dayak yiyen ve hastanelik olan futbolcu Kevin Grosskreutz kulübü Vfb Stuttgart'a veda etti. Grosskreutz düzenlediği basın toplantısında zaman zaman gözyaşlarını tutamadı ve şimdilik profesyonel futbol ile ilişkisini kestiğini açıkladı.

Grosskeutz hastaneden taburcu olduktan sonra dün akşam Stuttgart yöneticileri ile bir araya geldi. Çok uzun süren görüşme sonrasında 2018 yılına kadar olan mukavelenin feshi konusunda anlaşmaya varıldı.

Grosskreutz yüzü hala şiş bir şekilde basın toplantısı düzenledi. Yaşanan olaylardan dolayı herkesten özür dileyen futbolcu, "Stuttgart için bütün gayretimi ortaya koydum. Küme düştüğümüz zaman bile takıma bağlılığını açıklayan ilk futbolcu ben oldum. Ancak yaşananlar sonrasında anlaşmamın iptal edilmesinin en doğru yol olduğuna karar verdik. Şu an için profesyonel futbol ile ilişkimi kesiyorum." dedi.