Gri Fırtına "Graystorm" Dubai'de koşacak

Uğur DEMİRKIRDI, İstanbul-

2016 yılı Gazi Koşusu şampiyonu Graystorm, Dubai World Cup Karnavalı için Dubai'ye gitti.

Graystorm'un ilk hedefi 19 Ocak günü Meydan Hipodromu'nda 1400 metre çim pistte koşulacak (G2) Al Fahidi Fort Koşusu olacak. Koşuda Graystorm'a Türk jokey Ahmet Çelik'in binmesi bekleniyor. Graystorm'un 25 Mart'ta gerçekleştirilecek olan Dubai World Cup günü koşularına katılma rotası Al Fahidi Fort Koşusu'nda alacağı dereceye göre netlik kazanacak. Koşunun toplam ikramiyesi 250 bin dolar, birincilik ikramiyesi ise 150 bin dolar olarak belirlendi.

Ahmet Güzelocak'ın sahibi olduğu 2013 doğumlu Graystorm, 2016'da Erkek Tay Deneme Koşusu'nu kazandıktan sonra 90. Gazi Koşusu'nda da potoyu önde geçerek, 15 yıl aradan sonra "Üçlü Taç - Triple Crown" yapma fırsatına yaklaşan ilk safkan olmuştu. Başarılı aygır Luxor'un oğlu olan Graystorm katıldığı 12 koşuda, 6 birincilik, 5 ikincilik ve bir de üçüncülük elde etti.

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