Grekoromen güreşçiler İstanbul'da mindere çıkıyor

Bu yıl 35'incisi düzenlenecek olan Uluslararası Vehbi Emre-Hamit Kaplan Turnuvası İstanbul'da başlıyor. Güreşte dünyanın en iyi ülkelerin katılacağı turnuvada başarılı olan sporcular Türkiye'yi 2017 yılında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil edecek.

DÜNYANIN EN PRESTİJLİ TURNUVALARI ARASINDA

Dünyanın en prestijli organizasyonlarından biri olarak gösterilen 35. Uluslararası Vehbi Emre-Hamit Kaplan turnuvasına saatler kaldı. 15 ülkeden yaklaşık 250 sporcunun katılımıyla İstanbul'da organize edilecek olan turnuva, 04 Mart Cumartesi günü saat 13:00'da Ahmet Cömert Spor Salonu'nda başlayacak.

2017'DE AVRUPA VE DÜNYADA TEMSİL EDECEKLER

2017 yılında minderi titretmeye hazırlanan ve A Milli takım hazırlık kampında yer alan sporcularımızın yanı sıra Rize'de gerçekleştirilen U-23 Türkiye Şampiyonası'nda derece elde eden güreşçilerimiz de yer alacak. Türkiye adına yaklaşık 80 sporcumuzun yer alacağı turnuvada başarılı olan sporcularımız Türkiye'yi 2017 yılında Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında temsil edecek.

Efsane sporcunun kariyerinde elde ettiği bazı şampiyonluklar şöyle:

-1954 Balkan Şampiyonası (grekoromen)

-1955 Akdeniz Oyunları Barcelona (grekoromen)

-1956 Uluslararası Budapeşte (grekoromen)

-1956 Dünya Şampiyonası İstanbul (serbest)

-1956 Melbourne Olimpiyat Oyunları (serbest)

-1957 Dünya Şampiyonası (serbest)

-1957 Dünya Şampiyonası İstanbul (serbest)

-1958 Balkan Şampiyonası (serbest)

-1959 Dünya Şampiyonası Tahran (serbest)

-1959 Akdeniz Oyunları Beyrut (serbest)

-1960 Dünya Şampiyonası Budapeşte (serbest).

İSTANBUL / (fotoğraflı)