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Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te

İSTANBUL,() Grekoromen Güreş Milli Takımı, 8-10 Şubat tarihleri arasında Zagreb'de düzenlenecek olan 2019 Grand Prix şampiyonası için Hırvatistan'ın Zagrep kentine gitti. Milliler 11 Şubat'ta yurda dönecek. Dünya şampiyonasına puan...

Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te

İSTANBUL,()

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 8-10 Şubat tarihleri arasında Zagreb'de düzenlenecek olan 2019 Grand Prix şampiyonası için Hırvatistan'ın Zagrep kentine gitti. Milliler 11 Şubat'ta yurda dönecek.
Dünya şampiyonasına puan veren bu önemli turnuvada Türkiye'yi temsil edecek olan güreşçiler şunlar: 
55 Kilo:Doğuş Ayazcı, Ekrem Öztürk, Cihat Liman 
60 Kilo: Kerem Kamal 
67 Kilo:Volkan Çakıl, Enes Başar, Abdulsamet Başar 
72 Kilo: Cengiz Arslan, Selçuk Can 
77 Kilo: Furkan Bayrak, Yunus Emre Başar
82 Kilo: Emrah Kuş, Burhan Akbudak 
87 Kilo: Doğan Göktaş, Ali Cengiz 
97 Kilo: Süleyman Demirci, Abdulkadir Çebi 
130 Kilo: Osman Yıldırım 
Antrenörler: Serkan Özden, Remzi Öztürk, Akif Canbaş

(FOTOĞRAFLI)
 

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