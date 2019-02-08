Grekoromen Güreş Milli Takımı Zagrep'te

İSTANBUL,()

Grekoromen Güreş Milli Takımı, 8-10 Şubat tarihleri arasında Zagreb'de düzenlenecek olan 2019 Grand Prix şampiyonası için Hırvatistan'ın Zagrep kentine gitti. Milliler 11 Şubat'ta yurda dönecek.

Dünya şampiyonasına puan veren bu önemli turnuvada Türkiye'yi temsil edecek olan güreşçiler şunlar:

55 Kilo:Doğuş Ayazcı, Ekrem Öztürk, Cihat Liman

60 Kilo: Kerem Kamal

67 Kilo:Volkan Çakıl, Enes Başar, Abdulsamet Başar

72 Kilo: Cengiz Arslan, Selçuk Can

77 Kilo: Furkan Bayrak, Yunus Emre Başar

82 Kilo: Emrah Kuş, Burhan Akbudak

87 Kilo: Doğan Göktaş, Ali Cengiz

97 Kilo: Süleyman Demirci, Abdulkadir Çebi

130 Kilo: Osman Yıldırım

Antrenörler: Serkan Özden, Remzi Öztürk, Akif Canbaş

(FOTOĞRAFLI)

