Grekoromen Güreş Milli Takımı Rusya'da

ANKARA,()
Grekoromen Güreş Milli Takımı, Eylül ayında Kazakistan'da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım, 26-28 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın Minsk kentinde düzenlenecek Oleg Karavaev turnuvasına katılmak için Rusya'ya gitti.
Turnuvada madalya mücadelesi verecek güreşçiler şöyle:
60 kilo: Ahmet Uyar
67 kilo: Enes Başar
67 kilo: Murat Fırat
77 kilo: Serkan Akkoyun
82 kilo: Emrah Kuş
87 kilo: Doğan Göktaş
97 kilo: Fatih Başköy
97 kilo: Süleyman Demirci
97 kilo: İbrahim Tığcı
130 kilo: Osman Yıldırım
(FOTOĞRAFLI)