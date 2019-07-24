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Grekoromen Güreş Milli Takımı Rusya'da

ANKARA,() Grekoromen Güreş Milli Takımı, Eylül ayında Kazakistan'da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım, 26-28 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın Minsk kentinde düzenlenecek Oleg Karavaev...

Grekoromen Güreş Milli Takımı Rusya'da

ANKARA,()

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Eylül ayında Kazakistan'da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını sürdürüyor. Milli takım, 26-28 Temmuz tarihleri arasında Rusya'nın Minsk kentinde düzenlenecek Oleg Karavaev turnuvasına katılmak için Rusya'ya gitti. 
Turnuvada madalya mücadelesi verecek güreşçiler şöyle:
60 kilo: Ahmet Uyar
67 kilo: Enes Başar
67 kilo: Murat Fırat
77 kilo: Serkan Akkoyun
82 kilo: Emrah Kuş
87 kilo: Doğan Göktaş
97 kilo: Fatih Başköy
97 kilo: Süleyman Demirci
97 kilo: İbrahim Tığcı
130 kilo: Osman Yıldırım

(FOTOĞRAFLI)

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