Grekoromen Güreş Milli Takımı, Kazakistan yolcusu

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Dünya Güreş Şampiyonası için bu akşam Kazakistan'a gidecek. Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, şampiyonanın son derece zorlu geçeceğini belirterek, "Hedefimiz takım olarak ilk 3 sırada yer bulup kupa kaldırmak ve elbette ki olimpiyat kotalarını almak" dedi.

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası heyecanı 14 Eylül'de Kazakistan'ın başkenti Nursultan'da başlayacak. 22 Eylül'de sona erecek turnuvada, ilk 6'ya girecek sporcuların olimpiyat vizesi alacak olması, bu şampiyonanın önemini bir kat daha artırıyor. Şampiyonada mindere ilk olarak grekoromen stildeki milli güreşçiler çıkacak. Grekoromen Güreş Milli Takımı bu akşam saat 18.40 uçağı ile İstanbul'dan Kazakistan'a hareket edecek.

SALİH BORA: HEDEFİMİZ TAKIM HALİNDE İLK 3

Turnuva ile ilgili hedeflerini anlatan Grekoromen Güreş Milli Takım Teknik Direktörü Salih Bora, Dünya Şampiyonası'nın son derece zorlu geçeceğini belirterek, "Olimpiyat kotalarının verilecek olması bu şampiyonayı çok daha çekilmeli bir hale getirdi. Bizler tüm çalışmalarımızı bunun bilincinde yaptık. Takım olarak şampiyonaya hazırız. Artık son sözü sporcularımız minderde söyleyecekler. Hedefimiz takım olarak ilk 3 sırada yer bulup kupa kaldırmak ve elbette ki olimpiyat kotalarını almak. İnşallah bu hedeflerimize ulaşırız" şeklinde konuştu.

Şampiyonada milli takımımızı grekoromen stilde şu isimler temsil edecek:

55 kg: Şerif Kılıç

60 kg: Kerem Kamal

63 kg: Rahman Bilici

67 kg: Atakan Yüksel

72 kg: Cengiz Arslan

77 kg: Fatih Cengiz

82 kg: Emrah Kuş

87 kg: Metehan Başar

97 kg: Cenk İldem

130 kg: Rıza Kayaalp

Büyükler Dünya Güreş Şampiyonası'nda mücadele edecek kadın güreşçiler 14 Eylül, serbest güreşçiler ise 15 Eylül'de Nursultan'a gidecek.



