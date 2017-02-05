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Grekoromen'de şampiyonlar belli oldu

ADANA'da Yüreğir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi. Adana Yüreğir Spor Salonu'nda 2 gün süren müsabakalarda 33 Süper Lig takımı adına güreşen 200'e yakın sporcu toplam 8 sıklette...

Grekoromen'de şampiyonlar belli oldu
ADANA'da Yüreğir Belediyesi'nin ev sahipliğinde yapılan Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonası sona erdi.
Adana Yüreğir Spor Salonu'nda 2 gün süren müsabakalarda 33 Süper Lig takımı adına güreşen 200'e yakın sporcu toplam 8 sıklette mücadele etti.
İstanbul Büyükşehir Belediye Spor Kulübü'nün şampiyon, Ankara Askispor Kulübü'nün ikinci ve Rize Çaykur Spor Kulübü'nde üçüncü olduğu organizasyonda 59 kiloda Hammet Rüstem, 66 kiloda Atakan Yüksel, 71 kiloda Murat Dağ, 75 kiloda Furkan Bayrak, 80 kiloda Emrah Kuş 85 kiloda Metehan Başar, 98 kiloda Fatih Başköy ve 130 kiloda Osman Yıldırım Türkiye Şampiyonu oldu.
BAŞKAN ÇELİKCAN'DAN ORGANİZASYON TEŞEKKÜRÜ
Türkiye Greko Romen Güreş Şampiyonası, tarihinde ilk kez Adana'da yapılırken organizasyona ev sahipliği yapan Yüreğir Belediye Başkanı Mahmut Çelikcan, "Ata sporumuzu yaşatmak için Adana'ya yapılmasını sağladığımız Türkiye Şampiyonası ile Adanalılar Türkiye'nin en iyilerini izleyerek güreşe doydu" dedi.
Eski bir güreşçi olarak bereketli toprakları ile dillerden düşmeyen Çukurova bölgesinin pehlivanlar, güreşçiler diyarı olduğunu ifade eden Çelikcan, şöyle devam etti:
"Bu topraklarda ata sporumuzu yaşatmanın heyecanı ve haklı gururunu yaşıyoruz. Bu sevinci, bu mutluluğu bizimle yaşamak isteyen bütün hemşerilerimiz güreş şölenimizde salonu doldurdular. Biz de Adana'da ilk defa böyle büyük bir spor organizasyonu gerçekleştirmiş olmanın heyecan ve gururunu yaşadık. Bu konuda bize destek veren Türkiye Güreş Federasyonu Başkanımız Sayın Musa Aydın'a teşekkür ediyorum."
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