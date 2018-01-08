Grandmedical Manisaspor’da Meye krizi çözüldü 

MANİSA, ()

TFF 1'inci Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Grandmedical Manisaspor'da alacaklarını tahsil edemediği gerekçesiyle günlerdir idmanlara çıkmayan ve takımdan ayrılması gündeme gelen Axel Meye sorunu çözüldü.

Kulüpten 200 bin Euro alacağı bulunan Gabonlu forvete bir miktar para ödendiği öğrenildi. Yönetim kurulunun kaynak yaratmasıyla ödeme yapılan Meye, idmanlara çıkmaya başladı.

Yine maddi kriz yüzünden ayrılığın eşiğine gelen kanat oyuncusu İsmail Haktan'ın da takıma dönebileceği bildirildi. Şartların düzelmesini bekleyen tecrübeli oyuncu, "Başkan Abdullah Mergen, takım içindeki problemleri düzeltirse, ben de yeniden Manisaspor'a dönerim. Şu anda antrenmanlara çıkmıyorum. Ne zaman şartlar elverişli hale gelir, formamı o zaman seve seve terletirim" diye konuştu.