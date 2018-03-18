Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
ÖSO Afrin'de kontrolü sağladı
PİYASALAR - Fed öncesi dolar 3.90 ve euro 4.80 lirada
Fed öncesi dolar 3.90 ve...
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda uzlaşma olmadı
ABD: Türkiye ile Menbiç konusunda...
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü, 1 yaralı
Besihane duvarı yıkıldı: 3 ölü,...

Grandmedical Manisaspor'un umudu genç futbolcular

MANİSA, () Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma umutlarını yitirdikten sonra sahaya tamamen gençlerle çıkmaya başlayan Grandmedical Manisaspor, Gazişehir Gaziantep'e 6-0 yenilirken ligde kalesinde 3 yıl sonra ilk kez 6 gol birden gördü.  Manisaspor,...

Grandmedical Manisaspor'un umudu genç futbolcular

MANİSA, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma umutlarını yitirdikten sonra sahaya tamamen gençlerle çıkmaya başlayan Grandmedical Manisaspor, Gazişehir Gaziantep'e 6-0 yenilirken ligde kalesinde 3 yıl sonra ilk kez 6 gol birden gördü. 
Manisaspor, daha önce en son 2014-15 sezonunda yine Spor Toto 1'inci Lig'den düşerken Altınordu'ya 6-1 yenilmişti. Siyah-beyazlı ekip, Türkiye Kupası'nda ise yine bu sezon Beşiktaş'a deplasmanda 9-0 teslim oldu. 
Kulüp olarak zor bir dönemden geçtiklerini söyleyen teknik direktör Aytekin Viduşlu, "Ligin bitimine 6 hafta var. Biz şimdiden 1 sene sonrasının planlarını yaptık. Bu doğrultuda bütün gençlerimizi yukarıya alıp ortalama 20 yaş grubuyla mücadele ediyoruz. Bunun artıları da oluyor eksileri de oluyor. Biz artık bundan sonraki süreçte çocukların gelişimini sağlamak zorundayız. Onları şimdiden gelecek sezona hazırlamak zorundayız" şeklinde konuştu.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314