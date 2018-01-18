Grandmedical Manisaspor Teknik Direktörü Taşkın: "Biz daha ölmedik"

İlker KILIÇASLAN / MANİSA,() - TFF 1'inci Lig'de aldığı puan silme cezaları sonrası düşme hattına demir atan Grandmedical Manisaspor'un dümenine 1.5 sezon aranın ardından dönen Teknik Direktör Taner Taşkın, farklı açıklamalar yaptı. Ligde ikinci yarı öncesi takımıyla ilk antrenmana çıkan Taşkın, "Hastamız ağır bir hasta ama hala ölmedi. Biz son nefese kadar bu hastayla beraber olacağız. Eğer bu hasta vefat ederse de cenazesine kaldırmak bize düşer" dedi.

Fatih Tekke'nin yerine göreve geldiği siyah-beyazlılarda futbolcularla kısa süreli toplantı yapan Taşkın, basın mensuplarına kulübün zor bir süreçten geçtiğini, ilk işinin ayrılmak isteyen isimlerle görüşüp takımda kalmalarını sağlamak olacağını söyledi.

Başka bir takım olsa bu durumda görev almayacağını belirten Taşkın, "Maalesef yine sıkıntılı zamanda geldim ama inşallah ekibimle kendi enerji ve sinerjimizle beraber, şehirden de destek alırsak bu var olma savaşında sonuna kadar olacağımızın sözünü veriyorum. Takımda çok eksik var. Ayrılmak isteyen Mikic ve Perovic'le de konuştum ama antrenmana çıkmadılar. Mustafa Sevgi ve Berkay'la da konuştum. Birkaç güne kadar bir netice alacağız. En azından ikisinden netice alırsak elimizde bir takım iskeleti olur. Bakaki ve Sebaihi ile görüştüm, gayet duyarlılardı. Elimizde genç oyuncularla beraber 16-17 oyuncu var. Maça kadar bir ilk 11 ve bir 18'imiz mutlaka olacak. Zor bir süreç. Buraya gelirken ben de çok düşündüm. Ama burası Manisaspor değil başka bir takım olsaydı, belki şu durumda olmayabilirdim" diye konuştu.

Futbolcularla yaptığı görüşmede takımda bir örgütlenme havası gördüğünün altını çizen Taşkın, bu havadan memnun olmadığını ifade etti. Taşkın, "Bizim lig şampiyonu olduğumuz sene de sezon başından itibaren peşinatını almayan bir oyuncu grubu vardı. Maalesef burada garip bir şey var sanki örgütlenmiş gibi bir hal var takım içinde. Ondan biraz rahatsız oldum ama yavaş yavaş toparlayacağımıza inanıyorum. Türkiye'deki bütün takımlarda sıkıntı var. Bu benim daha önce çalıştırdığım takımlarda da oldu. Oyuncular belirli bir peşinat almışlar. Ben aldıkları ödemeleri gördüm, ciddi ödemeler yapılmış. Yarı yolda bırakmak bu oyunculara yakışmaz. Kendilerine de ifade ettim. İşin sonunu getirsinler, sezon bittikten sonra istedikleri yere gitmekte zaten serbestler. Bizi yarı yolda bırakmak doğru değil" dedi.

Taner Taşkın, ligdeki rakiplerinden Altınordu'nun ayrılmak isteyen Berkay'ı transfer etmekte ısrarcı olduğunu belirtip, "Bunu doğru bulmuyorum. Onların da bu tavrı çok hoş değil, etik değil, bana doğru gelmiyor. Burada sıkıntılı bir kulüp var ve sıkıntılı kulüpten oyuncu kopartmak doğru bir şey değil. Bunu birkaç kulüp daha yapıyor ama biz bunu toparlamak için mücadele vereceğiz. Eğer gitmek isteyen oyuncular gelirse elimizde yine ciddi bir iskelet olacağını düşünüyorum. O zaman mücadeleyi çok daha farklı yapabiliriz. Kurtulma umudu olan bir takımız. Manisa'nın çocuğu olarak bu mücadeleyi aslan gibi yaparız. Korkumuz yok. Mustafa, Berkay, Mikic, Perovic bu takıma dönmek zorundalar. Sıkıntı va ama hiç para alınmamış gibi bir durum yok. Kçamak onlara yakışmaz. Gemiyi ilk önce fareler terk eder. Olgun oyuncuların bunları yapmaması lazım" ifadelerini kullandı.

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