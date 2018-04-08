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Grandmedical Manisaspor idare etti

MANİSA, () Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta 12 altyapı oyuncusuyla 18 saatlik otobüs yolculuğuyla gidebildiği deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a 8-1 yenilerek bitime 5 maç kala küme düşen Grandmedical Manisaspor, öne geçtiği Adana...

Grandmedical Manisaspor idare etti

MANİSA, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de geçen hafta 12 altyapı oyuncusuyla 18 saatlik otobüs yolculuğuyla gidebildiği deplasmanda Tetiş Yapı Elazığspor'a 8-1 yenilerek bitime 5 maç kala küme düşen Grandmedical Manisaspor, öne geçtiği Adana Demirspor deplasmanında ise puanı 86'ncı dakikada kalesinde gördüğü golle kaçırdı.
Yönetimdeki mali kriz nedeniyle deplasmana bile gitmekte güçlük çeken, Adana'ya bu kez Şehzadeler Belediyesi'nin desteğiyle havayoluyla gidebilen Manisaspor'da istifa eden Aytekin Viduşlu'nun yerine, altyapı antrenörlerinden Ünal Taşçı'yla teknik direktörlük sözleşmesi imzalandı. 
Taşçı, Elazığ'da sahaya teknik direktörsüz çıktığı için Türkiye Futbol Federasyonu'ndan ceza alan Manisaspor'un bu sezon Sait Karafırtınalar, Fatih Tekke, Taner Taşkın ve Aytekin Viduşlu'dan sonraki 5'inci teknik patronu oldu. 
Geçen hafta deplasmanda esame listesine yalnızca 12 futbolcu alabildiği için de federasyon tarafından cezalandırılan Manisaspor, Adana'da ise 16 futbolcuyla mücadele etti. Elazığ'a gitmeyen Hüseyin Tok ve Akın da kafileye dahil edilirken altyapıdan Aykut Yüce ve Samed Can Kaçar ise profesyonel yapıldı. Genç futbolcuların lisans ücretlerini kulüpte son dönemde olduğu gibi yine ailelerinin ödediği öğrenildi.
 

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