Grandmedical Manisaspor - Gazişehir Gaziantep: 0-6

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

STAT: 19 Mayıs

HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu (xx), Muhammet Yumak (xx), Burak Cansız (xx)

GRANDMEDICAL MANİSASPOR: Göktuğ (x) - Bayram (xx), İlkay (x), Kemal (xx), Berk (x), Asım (xx), Ulaş (xx), Ömer Buğdaycı (x) (Dk. 46 Akın x), Sebaihi (x) (Dk. 46 Ömer Atiş x), Kağan (xx), Furkan (x)

GAZİŞEHİR GAZİANTEP: Stackhowiak (xxx) - Yasin (xx), Ahmet (xxx), İsmail (xxx), Mehmet Erdem (xxx), Adama Ba (xx) (Dk. 61 Muhammet xxx), Okan (xxx) (Dk. 80 Zec), Segbefia (xxx), Gökhan (xx) (Dk. 72 Murat xx), Del Valle (xxx), Özgürcan (xxx)

GOLLER: Dk. 3 Özgürcan, Dk. 43 Mehmet Erdem, Dk. 61 ve Dk. 90 İsmail, Dk. 68 Muhammet, Dk. 74 Del Valle (Gazişehir Gaziantep)

SARI KARTLAR: İsmail (Gaziantep Gazişehir), Asım (Manisaspor)

SPOR Toto 1. Lig'de kümede kalma umutları tükenen Grandmedical Manisaspor, Süper Lig'e yükselme mücadelesi veren Gazişehir Gaziantep'e evinde farklı mağlup oldu: 0-6.

Maçın 3. dakikasında Özgürcan'ın golüyle öne geçen Gaziantep temsilcisi ilk yarıyı Mehmet Erdem'in sayısıyla 2-0 önde kapatırken, ikinci devre gol şov yaptı. İsmail 61'de skoru 3-0'a taşırken, Muhammet ve Del Valle üst üste gollerle tabelayı 5-0'a getirdi. Karşılaşmada son sözü 90'da İsmail söyledi. Manisaspor 15 puanla 17'nci sırada kaldı. Gazişehir Gaziantep ise 47 puana yükselerek ilk 2 yarışında avantaj yakaladı.

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Gazişehir Gaziantep gol perdesini açtı. Okan'ın kullandığı serbest vuruşta Özgürcan kafayla fileleri sarstı: 0-1.

15. dakikada Manisapor’da Kağan'ın ortasında topla buluşan Furkan’ın kafa vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

43. dakikada konuk takım golleri ikiledi. Yasin'in ortaladığı topa arka direkte Mehmet Erdem ayak koydu: 0-2.

61. dakikada fark 3'e çıktı. Okan'ın kullandığı kornerde topu önünde bulan İsmail yaşanan karambolde ağları havalandırdı: 0-3.

68. dakikada gol yağmuru sürdü. Mehmet Erdem’in kale önüne yaptığı ortada Manisasporlu Özgür'den seken topu Muhammet kaleye gönderdi: 0-4.

74. dakikada Gazişehir Gaziantep’te Yasin'in ortası savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Del Valle sert şutla kaleci Göktuğ'u avladı: 0-5.

90. dakikada maçın skorunu belirleyen gol İsmail'den geldi. Muhamme'in pasına hareketlenen İsmail kale önünde golü atmakta zorlanmadı: 0-6.