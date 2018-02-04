Grandmedical Manisaspor'da Şahin başkanlığa aday

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de küme düşme hattında yer alan Grandmedical Manisaspor'da 11 Şubat'ta yapılacak olağanüstü genel kurul öncesi eski yönetici Yunus Emre Şahin başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Geçen sezon Manisaspor yöneticiliğinden istifa eden Şahin, "Şeffaf bir yönetim anlayışıyla hareket edeceğiz. Manisa'nın marka değeri olan Grandmedical Manisaspor yok oluyor. Manisaspor'u tekrar eski başarılı günlerine döndürmek istiyoruz. Manisa'da birlik ve beraberliği yakalayıp kulübü hak ettiği noktaya getirmek için adayım. Manisaspor'u halkımızla bütünleştirmek istiyoruz. Manisaspor'u kurumsallaştırarak kendi ayakları üzerinde duran bir yapıya büründüreceğiz. Sportif başarılara imza atmak için geleceğiz. Biz, yönetim kurulunda görev alacak arkadaşlarımızla dersimize çalıştık. Sponsorlarımız hazır, kaynaklarımız hazır. Kazanan Manisaspor olsun, Manisa'mız olsun" diye konuştu.

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