MANİSA, () -- TFF 1'inci Lig'de aldığı 9 puan silme cezası sonrası ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Grandmedical Manisaspor, ikinci devre hazırlıklarına yarın başlayacak. Siyah-beyazlı takım, devre arası tatilinin ardından Tarık Almış Tesisleri'ndeki ilk antrenmana yarın saat 16.00'da çıkacak. Dimov'un sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedildiği, Çaykur Rizespor'dan kiralık olarak gelen Atiemwen'in de Balıkesirspor Baltok ile oynanan ilk yarının son maçına çıkmadan ayrıldığı transfer yasaklısı Manisaspor'da takımdan kopmaların sürmesi bekleniyor.
Grandmedical Manisaspor'dan yeni başlangıç
MANİSA, () -- TFF 1'inci Lig'de aldığı 9 puan silme cezası sonrası ilk yarıyı düşme hattında tamamlayan Grandmedical Manisaspor, ikinci devre hazırlıklarına yarın başlayacak. Siyah-beyazlı takım, devre arası tatilinin ardından Tarık...
28 Aralık 2017 Perşembe 15:23
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