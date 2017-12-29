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Grandmedical Manisaspor'dan Timur Karagülmez atağı

MANİSA, () TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıda düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek Grandmedical Manisaspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Timur Karagülmez'i geri çağırdı....

Grandmedical Manisaspor'dan Timur Karagülmez atağı

MANİSA, ()

TFF 1'inci Lig'de ikinci yarıda düşme hattından kurtulmak için mücadele edecek Grandmedical Manisaspor'dan sürpriz bir hamle geldi. Transfer yasağı bulunan siyah-beyazlılar, eski futbolcusu Timur Karagülmez'i geri çağırdı. Geçen sezon çapraz bağları kopan ve takımdan ayrılan 28 yaşındaki futbolcunun başka kulübe imza atmamasını fırsat bilen yönetimin, Timur'la yeniden anlaşmaya çalıştığı bildirildi.
Manisaspor'un 2014-2015'te 2'nci Lig'de şampiyon olduğu kadroda da yer alan deneyimli orta saha oyuncusunun teklife olumlu yaklaştığı ve tarafların önümüzdeki günlerde işi resmiyete dökeceği öğrenildi. 

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