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Grandmedical Manisaspor'dan suç duyurusu

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, () Spor Toto 1'inci Lig'de kurtuluş umutlarını tüketen Grandmedical Manisaspor'da geçen ay yapılan olağanüstü kongrede göreve gelen yönetim, genel kurulda ibra edilmeyen eski başkan Abdullah Mergen ve yönetimi...

Grandmedical Manisaspor'dan suç duyurusu

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de kurtuluş umutlarını tüketen Grandmedical Manisaspor'da geçen ay yapılan olağanüstü kongrede göreve gelen yönetim, genel kurulda ibra edilmeyen eski başkan Abdullah Mergen ve yönetimi hakkında Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. 
Manisa Adliyesi'ne giderek 18 Şubat'ta görevden ayrılan Mergen ve yönetimi hakkında şikayetçi olan yöneticiler, çarpıcı açıklamalar yaptı. Asbaşkan ve basın sözcüsü Engin Uzun, üyelerin eski yönetimi ibra etmediğini hatırlatarak, "Yasal başvuru sürecinde eski yönetimle ilgili başvuruyu yaptık. Mesela artık hukukçuların gözetiminde. Kararı yargımız verecek. Tüm Manisalıların ve Manisasporluların içi rahat olsun" dedi. 
Eski yönetimden kaynaklanan evrak eksikleri nedeniyle şikayet sürecinin uzadığını belirten Uzun, 30 sayfalık bir şikayet dosyası hazırladıklarını dile getirdi. Kulüpte Mergen döneminde bir factoring şirketinden çekilen 4 milyon TL kredi için yaklaşık 10 milyon TL geri ödeme yapılacağı, kulübün önündeki 5 yılın bu borç nedeniyle temlikli olduğu öğrenildi.

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