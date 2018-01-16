Grandmedical Manisaspor'dan karşı atak

Transfer yasağı nedeniyle Berkay ve Mustafa'nın gitmesine izin vermeyeceklerini açıklayan siyah-beyazlılar, oyuncular idmana çıkmazsa noter tespiti yaptıracak. Dimov, Atiemwen, Meye, Emrullah, Metin ve Zahit'in sözleşmelerini feshettiği Manisaspor'da takımdan ayrılan İsmail Haktan'a da kadroda kalması için son çağrı yapıldı. Manisa ekibinde teknik direktör Fatih Tekke'nin durumu da belirsizliğini koruyor.
Transfer yasağı nedeniyle Berkay ve Mustafa'nın gitmesine izin vermeyeceklerini açıklayan siyah-beyazlılar, oyuncular idmana çıkmazsa noter tespiti yaptıracak. Dimov, Atiemwen, Meye, Emrullah, Metin ve Zahit'in sözleşmelerini feshettiği Manisaspor'da takımdan ayrılan İsmail Haktan'a da kadroda kalması için son çağrı yapıldı. Manisa ekibinde teknik direktör Fatih Tekke'nin durumu da belirsizliğini koruyor.