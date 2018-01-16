Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bakan Arslan 'Kanal İstanbul'un güzergahını açıkladı
İşte Kanal İstanbul...
Aralık'ta 582 yatırım teşvik belgesi verildi, 46 belge iptal edildi
Aralık'ta 582 yatırım teşvik belgesi...
Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti
Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti
Gazeteci Baki Avcı son yolculuğuna uğurlandı
Baki Avcı son yolculuğuna uğurlandı

Grandmedical Manisaspor'dan karşı atak

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da yönetim, takımdan ayrılma hazırlığı yapan ön libero Berkay ve kanat oyuncusu Mustafa'ya, "Geri dönün" çağrısında bulundu. Antrenmanlara çıkmayan Mustafa ve Berkay'ın sözleşmeli...

Grandmedical Manisaspor'dan karşı atak
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da yönetim, takımdan ayrılma hazırlığı yapan ön libero Berkay ve kanat oyuncusu Mustafa'ya, "Geri dönün" çağrısında bulundu. Antrenmanlara çıkmayan Mustafa ve Berkay'ın sözleşmeli oyuncuları olduğunu hatırlatan yönetim, bu tutumu sürdürmeleri halinde iki futbolcuya ceza vereceklerini iletti.
Transfer yasağı nedeniyle Berkay ve Mustafa'nın gitmesine izin vermeyeceklerini açıklayan siyah-beyazlılar, oyuncular idmana çıkmazsa noter tespiti yaptıracak. Dimov, Atiemwen, Meye, Emrullah, Metin ve Zahit'in sözleşmelerini feshettiği Manisaspor'da takımdan ayrılan İsmail Haktan'a da kadroda kalması için son çağrı yapıldı. Manisa ekibinde teknik direktör Fatih Tekke'nin durumu da belirsizliğini koruyor.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

mersin escort bodrum escort