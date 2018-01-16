Grandmedical Manisaspor'dan karşı atak

TFF 1'inci Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor'da yönetim, takımdan ayrılma hazırlığı yapan ön libero Berkay ve kanat oyuncusu Mustafa'ya, "Geri dönün" çağrısında bulundu. Antrenmanlara çıkmayan Mustafa ve Berkay'ın sözleşmeli oyuncuları olduğunu hatırlatan yönetim, bu tutumu sürdürmeleri halinde iki futbolcuya ceza vereceklerini iletti.

Transfer yasağı nedeniyle Berkay ve Mustafa'nın gitmesine izin vermeyeceklerini açıklayan siyah-beyazlılar, oyuncular idmana çıkmazsa noter tespiti yaptıracak. Dimov, Atiemwen, Meye, Emrullah, Metin ve Zahit'in sözleşmelerini feshettiği Manisaspor'da takımdan ayrılan İsmail Haktan'a da kadroda kalması için son çağrı yapıldı. Manisa ekibinde teknik direktör Fatih Tekke'nin durumu da belirsizliğini koruyor.