Grandmedical Manisaspor'da Uğur Pamuk ve Timur Karagülmez ile yollar ayrıldı

İlker KILIÇASLAN / MANİSA, ()

Spor Toto 1'inci Lig'de kümede kalma şansını mucizelere bırakan Grandmedical Manisaspor'da forvet Uğur Pamuk ve orta saha Timur Karagülmez'le yollar ayrıldı. Geçen hafta Bakaki, Perovic ve Mikic'le de vedalaşıp tamamen gençlere forma şansı verme kararı alan Manisa temsilcisinde başkan Gökay Budak, iki futbolcuyla bir araya geldiklerini belirterek, "Sezon sonuna kadar genç oyuncularımızla mücadele edeceğiz. Uğur ve Timur'a sezon sonuna kadar izin verdik. İki futbolcumuza kulübümüze verdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Aramızda herhangi bir problem yaşamadan kendileriyle karşılıklı anlaştık ve bu konuda mutabık kaldık" dedi.

Uğur, bu sezon 10 maçta siyah-beyazlı formayı terletirken, ikinci yarının başında Manisaspor'a dönen Timur da 7 müsabakada görev aldı.